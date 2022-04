Sta arrivando lo smartphone di Xiaomi più bello che ci sia

Stando a quanto si apprende, Xiaomi Civi S sarà lanciato in Cina alla fine del mese corrente. Ma cosa sappiamo su questo dispositivo? Facciamo il punto in base alle indiscrezioni che sono trapelate sul web.

Sappiamo che Xiaomi ha svelato la nuova line-up di telefoni Civi in terra natale lo scorso anno. Questa è una gamma di prodotti che si focalizza sul design e sulla selfiecam. Ora si legge che la compagnia intende presentare un nuovo midrange di questa famiglia.

Secondo quanto leggiamo, la società dovrebbe lanciare Civi S, una versione speciale del modello di prima generazione e non un vero e proprio erede. Ora, a fornirci maggiori dettagli in merito, ci pensa Digital Chat Station che ha condiviso nuovi dettagli sulla disponibilità del prodotto.

Xiaomi Civi S: le caratteristiche (RUMOR)

Ad oggi, leggiamo che Xiaomi Civi S sarà lanciato a fine mese e si potrà acquistare in Cina solo a partire dal mese prossimo. Sul fronte del design, dovrebbe essere simile allo Xiaomi 12, ma sarà più bello, con una dimensione più contenuta dal punto di vista della dimensione e sarà anche più leggero. Perfino la selfiecam dovrebbe subire un upgra.de

Il pannello dovrebbe essere uno schermo AMOLED LTPO da 6,55″ con profili curvi e risoluzione FullHD+ con refresh rate da 120 Hz. Sotto la scocca invece, batterà un processore Qualcomm Snapdragon 778G coadiuvato da 12 GB di RAM e 256 GB di memoria. Il sistema operativo dovrebbe essere Android 12 con skin MIUI 13 al seguito. La batteria sarà una cella energetica da 4500 mAh con fast charge da 67W o 55W.

Arriviamo al comparto fotografico: selfiecam da 32 Megapixel e lenti così ripartite:

Samsung GW3 da 64 Mpx con OIS;

ultrawide Sony IMX355 da 8 Mpx;

lente ausiliaria bianco e nero da 2 Mega.

Non sappiamo se poi approderà anche sul mercato europeo; per ora non abbiamo indicazioni in merito; restate connessi con noi per saperne di più.