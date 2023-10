MINIMO STORICO per questa Videocamera di Sicurezza Xiaomi! (-23€)

La Xiaomi Smart Camera interna C300 rappresenta una straordinaria offerta per chi desidera una videocamera di sorveglianza interna di alta qualità senza dover spendere una fortuna. Ora disponibile su Amazon a soli 39,00€, anziché il prezzo consueto di 62,12€, stai risparmiando una percentuale significativa su questo dispositivo di sicurezza avanzato.

Xiaomi C300: la Smart Camera interna crolla di prezzo

Questa videocamera offre una risoluzione 2K eccezionale, garantendo immagini nitide e dettagliate. Che tu voglia monitorare la tua casa quando sei fuori o tenere d’occhio il tuo animale domestico durante il giorno, questa telecamera cattura ogni dettaglio con chiarezza.

Un’altra caratteristica notevole è la visione notturna a colori. Addio alle immagini in bianco e nero che rendono difficile distinguere i dettagli nell’oscurità. La Xiaomi Smart Camera C300 ti offre una visione chiara anche in condizioni di scarsa illuminazione, grazie all’uso di luci LED infrarossi.

Il rilevamento delle persone è un aspetto essenziale per qualsiasi sistema di sicurezza. Questa videocamera è dotata di funzionalità di rilevamento dei movimenti, in modo da poter ricevere avvisi in tempo reale quando vengono rilevate persone o attività sospette. Questo ti consente di tenere sotto controllo la tua casa e reagire prontamente quando è necessario.

La comunicazione è un gioco da ragazzi con le chiamate bidirezionali. Puoi parlare con chiunque si trovi davanti alla telecamera grazie al microfono e all’altoparlante integrati. Questa funzione è estremamente utile per comunicare con i tuoi familiari o persino per spaventare potenziali intrusi.

La tua privacy è al sicuro con la crittografia dei dati. La Xiaomi Smart Camera C300 utilizza standard di sicurezza avanzati per proteggere le tue registrazioni video e le informazioni personali, assicurandoti che siano al sicuro da occhi indiscreti.

Non lasciarti sfuggire questa opportunità per rendere la tua casa più sicura e monitorare ciò che conta di più per te. Acquista Xiaomi C300 a soli 39,00€.

