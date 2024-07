MINIMO STORICO per Insta360 X3 Creator Kit: l'action camera a 360°!

Le tue avventure meritano di essere riprese da ogni angolazione, e non servirà un regista, bensì un’Insta360 X3. L’action camera capace di registrare video a 360° è al prezzo più basso di sempre, nel suo bundle dedicato ai content creator. Prima di scoprire i dettagli, ti basterà sapere che puoi pagarla 529,00€ anziché 620,99€!

Tutte le caratteristiche di Insta360 X3

Grazie ai sensori da 1/2″ l’Insta360 X3 cattura foto a 360° con una risoluzione di 72 MP e video HDR attivi a 5.7K, consentendo di passare facilmente dalla modalità a 360° alla modalità obiettivo singolo 4K!

Una delle caratteristiche più impressionanti è la sua stabilizzazione avanzata. Grazie alla combinazione di FlowState Stabilization e 360 Horizon Lock, le riprese risultano sempre fluide e stabili, anche durante le azioni più dinamiche. Inoltre, la modalità Me Mode permette di creare incredibili effetti in terza persona, eliminando il fotografo dai video e rendendo i contenuti perfetti per i social media.

Il Creator Kit include tutto il necessario per iniziare a creare contenuti di alta qualità, come l’impugnatura per Bullet Time, l’Invisible Selfie Stick e batterie aggiuntive. Questi accessori ampliano ulteriormente le possibilità creative, permettendo di catturare video da angolazioni uniche e originali.

Infine, l’app Insta360 offre strumenti di editing intuitivi basati sull’intelligenza artificiale che semplificano notevolmente il post-produzione. Con pochi tocchi, puoi riformulare automaticamente i tuoi video 360°, seguire i soggetti in movimento, creare effetti cinematografici e molto altro. L’IA analizza in modo intelligente le tue riprese, suggerendo le inquadrature migliori e ottimizzando automaticamente i parametri come la luminosità e il contrasto.

Realizza riprese fuori di testa grazie a Insta360 X3 con il suo Creator Kit, proposta ad appena 529,00€: il prezzo più basso mai visto!