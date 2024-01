MINIMO STORICO per il fantastico Microfono RØDE NT-USB!

Il cuore di questo microfono è costituito da un diaframma in capsula di metallo da 1″, il quale offre una risposta in frequenza lineare e una generosa gamma dinamica. Il risultato è un suono dettagliato e ricco, perfetto per registrare voci, musica e altri contenuti audio.

Il NT-USB di RØDE facilita l’esperienza di registrazione con la sua uscita cuffie da 3,5 mm, permettendo un monitoraggio a latenza zero. Questa caratteristica consente di ascoltare l’audio in tempo reale senza alcun ritardo, semplificando così le fasi di registrazione e mixaggio. Controlli integrati sul corpo del microfono offrono la possibilità di regolare il volume delle cuffie e il mix di monitoraggio, senza la necessità di accedere al software del computer.

Il microfono è arricchito ulteriormente grazie al filtro anti-pop integrato, progettato per ridurre rumori indesiderati, come quelli provocati da esplosioni vocali o respirazione ravvicinata al microfono. Questa funzione contribuisce a ottenere registrazioni più pulite e professionali.

Per garantire flessibilità nella posizione e nel montaggio, il microfono è fornito con un cavo USB da 6 metri. Può essere utilizzato su scrivania con il robusto treppiede incluso o montato su un supporto per microfono o braccio a sbalzo. Compatibile con Windows e MacOS senza la necessità di driver aggiuntivi, funziona inoltre con tutti i software audio e DAW, offrendo una versatilità senza complicazioni.

Questo è un prodotto di fascia alta, come ormai RØDE ci ha abituati.