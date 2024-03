Mini Soundbar Bluetooth per PC con illuminazione RGB a SOLI 19€

Fai esplodere l’audio del tuo computer per catapultarti dentro i tuoi giochi al massimo con una spesa davvero ridicola. Se vai adesso su Amazon infatti puoi mettere nel tuo carrello la mini Soundbar Bluetooth Marboo a soli 19 euro circa, invece che 49,90 euro. Per ottenerla a questo prezzo applica anche il coupon visibile in pagina.

Così adesso puoi avvalerti di un ribasso del 52% più di un ulteriore sconto del 20% per un risparmio di oltre 30 euro sul totale. Davvero una promozione coi fiocchi. Grazie alla connessione wireless la puoi collegare senza fili a tutti i tuoi dispositivi.

Mini Soundbar Bluetooth a prezzo stracciato

Chiaramente adesso è il prezzo che ci fa battere il cuore, ma non è l’unica cosa interessante. Siamo di fronte a una piccola cassa amplificata che regala un suono eccellente. E con il suo design compatto la puoi mettere ovunque e portartela eventualmente dove desideri.

È anche dotata di luci LED con colori RGB per rendere l’esperienza di gioco ancora più coinvolgente. Ha una pratica manopola posta al centro che ti consente di regolare velocemente il suono e cambiare la colorazione dei LED. Volendo la puoi collegare a smartphone, tablet e smart TV. In pratica tutto ciò che possiede la connettività Bluetooth.

Non c’è proprio tempo da perdere perché a questo prezzo la vorranno tutti e le unità disponibili non sono certo infinite. Quindi prima che tutto fiasca vai su Amazon e acquista la tua mini Soundbar Bluetooth Marboo a soli 19 euro circa, invece che 49,90 euro. Per ottenerla a questo prezzo applica il coupon visibile in pagina. Se completi l’ordine adesso la riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.