MINI proiettore portatile ma che qualità: appena 42€ per cinema a casa

Piccolo, facile da usare e perfetto per rendere la camera da letto o il salotto un piccolo cinema personale. Insomma, una serata all’insegna di streaming e maratone senza limiti con questo mini proiettore portatile di Wepvo. Eccezionalmente pratico e con tutto incluso in confezione per non dover effettuare secondi acquisti. Collegati con un click e acquistalo a soli 41,99€ su Amazon con questa offerta e il coupon del 20% che attivi con un click.

Mini proiettore portatile: perché acquistarlo su Amazon?

Ha dimensioni così ridotte da poter essere messo ovunque, quando smetti di utilizzarlo lo infili persino in un cassetto e poi è semplice e pratico. Sia per realizzare i tuoi sogni che per rendere le serate dei bambini più intriganti, il mini proiettore portatile di Wepvo è una genialata.

Montalo nel giro di due secondi e con il cavo HDMI fornito e il telecomando gestiscilo facilmente. Conta che puoi collegare una moltitudine di dispositivi come console gaming, Tv Stick, decoder, computer e così via perché ti vengono messe a disposizione:

un’entrata Jack Audio per sistemi sonori;

un lettore di schede TF;

una porta Type C ;

; Una porta HDMI;

Una porta USB di tipo A (quella classica);

di tipo A (quella classica); una porta DC IN.

Per rendere l’esperienza più eccellente puoi abbinare anche la soundbar che già hai grazie al Bluetooth 5.4 integrato. Ma veniamo a noi: puoi impostare lo schermo su una grandezza dai 50 ai 170″, la risoluzione è supportata anche in Full HD e le immagini sono sia nitide che ben colorate per una resa finale superlativa.

Per un home cinema a basso costo, questo mini proiettore portatile non te lo fare scappare. Collegati e acquistalo a soli 41,99€ su Amazon spuntando il coupon in pagina.

Le spedizioni, come al solito, sono sia rapide che gratuite in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.