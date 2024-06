Mini proiettore portatile in super sconto: tuo a 94 invece di 169 euro, ma solo per poco

Questo mini proiettore portatile del brand TOPTRO, attualmente in offerta a 94,31€ rispetto al prezzo originale di 169,00€, è un’ottima scelta per chi cerca un dispositivo versatile e potente per l’home cinema. Supporta una luminosità di 18.000 lumen e una risoluzione Full HD 1080p, garantendo immagini vivide e nitide anche in ambienti con luce ambientale significativa.

Potrai portare il grande cinema sempre con te, rendendo la visione dei tuoi contenuti preferiti semplicissima ovunque ti trovi, a prescindere da quanto spazio tu abbia in casa tua. Ti basta un telo o una parete libera e poi potrai personalizzare le dimensioni dell’immagine proiettata a seconda delle tue necessità.

Dispone di WiFi 5G e Bluetooth, permettendo una facile connessione con smartphone, TV stick, laptop e altri dispositivi compatibili. Questo lo rende ideale per lo streaming di contenuti e per presentazioni senza necessità di dover ogni volta collegare mille cavi.

Il proiettore è dotato di funzionalità di correzione trapezoidale 4P e 4D, oltre a un focus elettrico, che facilitano l’allineamento dell’immagine su diverse superfici e angolazioni. Inoltre, la funzione di zoom consente di regolare la dimensione dell’immagine senza spostare fisicamente il proiettore​.

La durata della lampada LED del proiettore è stimata a 120.000 ore, assicurando anni di utilizzo senza preoccupazioni. Nel complesso? Davvero un ottimo prodotto, tra le migliori proposte in questa categoria. Non farti scappare l’offerta a tempo limitato di Amazon: hai ancora pochissimo tempo per averlo con uno sconto del 44%.