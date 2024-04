Mini proiettore in offerta su Amazon: il prezzo crolla a soli 64,58€

Il YABER V5 è un eccellente mini proiettore portatile proposto su Amazon ad un prezzo sbalorditivo. Grazie al codice sconto, lo paghi solamente 64,58€ con un risparmio del 40% sul suo normale prezzo. Per approfittare di questa promozione ti basta cliccare sul tasto applica che si trova sotto al prezzo del prodotto!

Questo mini proiettore si distingue per il supporto dual-band WiFi a 5GHz e 2.4GHz, una caratteristica unica che assicura una connessione wireless più stabile e veloce, eliminando i problemi di buffering durante la sincronizzazione dello schermo dello smartphone per la visione di film.

La funzionalità Bluetooth 5.0 integrata amplia ulteriormente la sua versatilità, consentendo di connettere facilmente cuffie Bluetooth, altoparlanti e AirPods, per un’esperienza audio immersiva senza fili.

Dotato di una borsa per proiettore e un treppiede aggiornato inclusi gratuitamente, il YABER V5 non è solo pratico ma anche esteticamente gradevole, con un design che lo rende un complemento d’arredo elegante per qualsiasi ambiente. La luminosità di 8000 lumens e il rapporto di contrasto di 10000:1 garantiscono immagini di eccezionale chiarezza e nitidezza, supportando risoluzioni Full HD 1080P per un’esperienza visiva di alta qualità.

La vasta compatibilità del proiettore con dispositivi come TV Box, Amazon Fire Stick TV, Chromecast, PC, laptop, tablet e console di gioco ne fa una scelta ideale per un’ampia gamma di scenari d’uso.

Il Yaber V5 è una soluzione completa per chi cerca un proiettore portatile di qualità a un prezzo accessibile. Non farti scappare questa offerta e acquistalo subito a soli 64,58€!