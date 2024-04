Mini proiettore Full HD in offerta: oggi lo paghi meno di 100€

Questo mini videoproiettore Full HD è un’ottima scelta per chi cerca un’esperienza di home cinema portatile ad alta definizione. La buona notizia? Oggi è in super offerta su Amazon: grazie ad uno sconto esagerato del 57%, può essere tuo per appena 99,99€. Ti consigliamo di fare in fretta, perché rimane ancora pochissimo tempo.

La funzionalità WiFi 5G integrata consente facilmente il mirroring dello schermo, con compatibilità sia per i device Android che per gli iPhone. Questa caratteristica elimina la necessità di cavi ingombranti, rendendo la configurazione semplice e veloce: in pochissimi istanti potrai guardare film e serie TV, con un’esperienza paragonabile a quella del cinema.

Con il supporto Bluetooth 5.1, gli utenti hanno la flessibilità di collegare il proiettore a cuffie wireless per una visione privata o a un sistema home theater per amplificare l’esperienza audiovisiva, senza disturbare chi si trova nelle vicinanze.

L’immagine può essere regolata molto facilmente: il proiettore si adatta tranquillamente a superfici dai 30 ai 300 pollici. Il proiettore supporta diverse modalità di posizionamento, inclusi il tavolo, il treppiede o il montaggio a soffitto, fornendo flessibilità nelle opzioni di installazione a seconda delle esigenze e dello spazio disponibile.

La compatibilità multi-dispositivo è assicurata grazie a una varietà di connessioni come HDMI, USB, AV, TF, VGA e un’uscita per cuffie da 3,5 mm.

Con una durata della lampada LED che supera le 50.000 ore, questo proiettore promette un uso prolungato senza la preoccupazione di dover sostituire la lampada. Se utilizzato per 5 ore al giorno, può durare oltre 25 anni.

Questo proiettore offre un eccellente rapporto qualità-prezzo per chi desidera trasformare qualsiasi spazio in un home theatre personale. Non farti scappare questa offerta e acquistalo subito a meno di 100€!