Mini power bank che non si vede nemmeno e anche il prezzo è INVISIBILE

Sei interessato ad acquistare un caricatore portatile ma non vuoi avere qualcosa che ingombri troppo e che poi devi tenere attaccato al tuo smartphone con un cavo penzolante? Allora approfitta di questa offerta. Vai su Amazon adesso e aggiungi al tuo carrello il mini power bank Vrurc a soli 13,19 euro, anziché 21,99 euro, applicando il coupon in pagina.

Se fai presto dunque puoi avvalerti di uno sconto del 40% e risparmiare quasi 9 euro. Inoltre allo stesso prezzo puoi avere diverse colorazioni: argento, nero e bianco. A questa cifra è un affare da non perdere per nessun motivo.

Mini power bank Vrurc: piccolo, versatile e grande batteria

A rendere questo mini power bank un ottimo acquisto c’è sicuramente il suo design compatto e leggero che ti permette di agganciarlo al tuo smartphone senza nessun cavo. Infatti è dotato di un connettore USB integrato. Così lo puoi tenere anche mentre continui a usare il cellulare senza che ti dia fastidio.

Ha una batteria da 5000 mAh che ti consente di caricare completamente la maggior parte dei dispositivi. E poi è dotato di un piccolo supporto che puoi piegare all’interno e usarlo quando ti serve. Così hai anche la possibilità di usare il tuo smartphone in orizzontale o in verticale in base alle tue esigenze.

Non perdere tempo, queste promozioni scadono sempre in pochissimo tempo. Per cui prima che sia tardi, vai su Amazon e acquista il tuo mini power bank Vrurc a soli 13,19 euro, anziché 21,99 euro, applicando il coupon in pagina. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.