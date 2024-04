Mini PC Teclast N20 Pro in SUPER offerta: oggi è tuo a meno di 200€

L’N20Pro della Teclast è una scelta eccellente per chi cerca un mini computer potente e compatto, ideale per l’home office, il gaming e il multimedia. Attualmente è disponibile su Amazon con uno sconto del 29%: oggi lo paghi solamente 199,99€!

Dotato dell’ultimo processore Intel Alder Lake N95 di 12a generazione, l’N20Pro raggiunge velocità fino a 3.4 GHz. Questo lo rende adatto a un’ampia gamma di applicazioni, dalla navigazione web 4K alla gestione di software per il fotoritocco e la riproduzione di video multimediali, offrendo prestazioni superiori rispetto ai suoi predecessori.

Con 16GB di RAM e un SSD M.2 NVMe da 512GB, che è espandibile e aggiornabile, il mini PC offre abbondante spazio e velocità elevata nel trasferimento dati, migliorando notevolmente l’efficienza del lavoro. Questa configurazione permette un avvio rapido delle applicazioni e un’eccellente capacità di multitasking.

Il mini PC supporta la riproduzione di video in 4K grazie alla grafica Intel UHD integrata, capace di gestire fino a tre display contemporaneamente con risoluzione 4096×2160 a 60Hz tramite le porte HDMI e USB Type-C. Questo lo rende ideale per setup multischermo, aumentando la produttività in vari scenari di utilizzo. Le connessioni comprendono Wi-Fi dual-band e Bluetooth 5.0, oltre a multiple porte USB per una flessibilità massima.

Per tutti questi motivi, ti consigliamo di non farti scappare questa offerta e di acquistare subito il Teclast N20 Pro a meno di 200€!