Mini PC con Ryzen 7, 16GB di RAM e SSD da 512GB in SCONTO di 180€

Sicuramente una delle soluzioni migliori di questi ultimi tempi per non occupare molto spazio sulla scrivania e avere comunque un computer molto potente è un mini PC. Oggi puoi avere questo firmato NiPoGi con Ryzen 7 a soli 349 euro, invece che 529 euro. Per averlo a questo prezzo applica il coupon che puoi vedere in pagina.

Così facendo ti avvali di un ribasso del 6% sul prezzo originale più un ulteriore sconto pazzesco di 150 euro dato dal coupon. Avrai quindi un risparmio notevole è un computer eccezionale. Inoltre se preferisci puoi anche pagare in comode rate con Cofidis al checkout.

Mini PC potentissimo a prezzo sbriciolato

La bellezza di avere un Mini PC è la possibilità di portartelo sempre dietro e trasformare in qualsiasi momento un monitor in un computer. Infatti con l’attacco VESA lo puoi agganciare dietro a uno schermo e non lo vedi nemmeno. Occupi poco spazio sulla scrivania ma hai un computer veramente potente.

Questo in particolare è dotato del processore AMD Ryzen 7 5800U con 8 Core e 16 Thread. Possiede la scheda grafica AMD Radeon Vega 8, ben 16 GB di RAM e un SSD da 512 GB. È dotato di 3 porte USB 3.0 per trasferimenti veloci, una porta USB 2.0 e una porta USB type-C. Ha un ingresso HDMI e una DisplayPort. Potrai quindi collegare due monitor contemporaneamente.

Un vero affare da non perdere e, dato che siamo di fronte un prezzo spaventosamente più basso, devi fare in fretta. Quindi vai adesso su Amazon e acquista il tuo mini PC NiPoGi con Ryzen 7 a soli 349 euro, invece che 529 euro. Per averlo a questo prezzo ricordati di applicare il coupon che puoi vedere in pagina. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.