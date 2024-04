Mini PC, prezzo bomba: Windows 11 e 16/512GB a soli 179,99€

Questo formidabile Mini PC con Windows 11 della Funyet con 16GB di RAM e SSD da 512GB è disponibile su Amazon ad un prezzo aggressivamente basso: oggi è tuo a meno di 180€.

Equipaggiato con l’ultimo processore Alder Lake-N95, questo Mini PC offre una frequenza principale che raggiunge i 3.4 GHz e una potenza nominale di 15W, garantendo un miglioramento delle prestazioni fino al 30% rispetto ai modelli precedenti

La configurazione di memoria è altrettanto impressionante, con 16GB di RAM DDR4 e un SSD da 512GB. Questa combinazione non solo assicura un avvio e un caricamento delle applicazioni fulminei, ma offre anche ampio spazio per archiviare documenti, foto, video e software senza compromessi.

Il supporto per SSD PCIE4.0 e SATA3.0 attraverso l’interfaccia M.2 (2280) permette una facile espansione della memoria, soddisfacendo le esigenze di chi richiede elevate capacità di storage.

La dotazione di porte per la connettività è ricca e completa: troviamo diverse porte HDMI e USB-C, che – tra le altre cose – ti permetteranno di collegare il Mini PC a due schermi 4K a 60Hz. Sempre rimanendo in tema connettività, troviamo ovviamente tutti gli standard più recenti tra cui un Wi-Fi in grado di supportare velocità fino a 2.5 Gbps e il Bluetooth 4.2 per collegare facilmente tutti gli accessori di cui hai bisogno.

Potente, compatto ed estremamente versatile. Questo Mini-PC della Funyet svolge un ottimo lavoro, grazie alla capacità di gestire ogni sfida senza esitazioni. Il suo punto di forza più grande? Un rapporto qualità-prezzo da fuori classe: approfitta di questa offerta e acquistalo ora a soli 179,99€.