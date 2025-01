Mini PC piccolo, ma potente: perfetto per casa e ufficio ad un prezzo bassissimo

Oggi puoi aggiornare la tua postazione da lavoro o da studio in casa e in ufficio con questo Mini PC del marchio NiPoGi, disponibile su Amazon al prezzo eccezionale di soli 139 euro con consegna in un giorno grazie alla spedizione Prime.

Le caratteristiche del Mini PC e per cosa utilizzarlo

Caratterizzato da un design semplice ed elegante, questo Mini PC è dotato di un processore Intel Alder Lake N95 di 12a generazione con velocità massima di 3,4GHz e 4 core: ideale dunque da utilizzare per editing, navigazione, streaming e altro ancora.

La memoria è composta da 8GB di RAM DDR4 e una SSD da 256GB espandibile fino a 2TB. La produttività è garantita anche dal supporto per doppi monitor tramite le due porte HDMI nella scocca e una connessione semplice e veloce grazie al WiFI Dual-Band e al Bluetooth 4.2.

Tra le altre porte a disposizione troverai USB, Ethernet e Jack Audio, mentre il sistema operativo preinstallato è Windows 11 Pro. Dal consumo energetico di soli 15W e una ventola integrata per il raffreddamento, è anche un piccolo computer ecologico e silenzioso.

Approfitta dello sconto Amazon per aggiungerlo alla tua postazione: acquistalo adesso a soli 139 euro.