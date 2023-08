Mini PC NiPoGi: potenza e versatilità ad un prezzo RIDICOLO su Amazon

Se sei alla ricerca di un mini PC che racchiuda prestazioni da workstation in un corpo compatto, il NiPoGi AM06 è ciò che stavi aspettando. Questo incredibile mini PC è ora disponibile su Amazon con uno sconto eccezionale del 30%, rendendo l’acquisto ancora più allettante. Approfitta subito di questa occasione e acquistalo al prezzo competitivo di soli 299,00 euro, prima che sia troppo tardi.

Mini PC NiPoGi: le scorte a disposizione stanno andando a ruba

Al cuore del NiPoGi AM06 Mini PC si trova un potente processore AMD Ryzen7 3750H, con 4 core e 8 thread, che raggiunge frequenze da 2,3 GHz fino a 4 GHz. Questa potenza di elaborazione garantisce una fluidità straordinaria sia per le attività d’ufficio che per le sfide più impegnative come l’editing video, la virtualizzazione e la riproduzione video 4K. Con Windows 11 Pro preinstallato senza alcun software superfluo, il tuo focus rimarrà sulle tue attività principali.

La memoria non è un problema grazie alla configurazione doppio canale 2×8 GB di RAM (totale 16 GB) e l’SSD M.2 2280 NVMe da 512 GB. E se pensi che ciò sia già impressionante, considera che puoi espandere la RAM fino a 32 GB e aggiungere fino a 2 TB di spazio di archiviazione SSD o HDD da 2,5″. Questo significa che avrai spazio sufficiente per tutte le tue esigenze, da file di grandi dimensioni a software impegnativi.

L’esperienza visiva è altrettanto sorprendente grazie ai 10 core 1400MHz Radeon RX Vega 10 Graphics, che consentono di gestire con facilità display 4K tripli tramite le porte HDMI, DP e Tipo C. Che tu stia lavorando su progetti creativi o godendoti film e video, la qualità visiva sarà eccezionale.

Il design compatto del NiPoGi AM06 Mini PC (12,7 x 12,7 x 3,8 cm) lo rende perfetto per qualsiasi ambiente. Supporta una connessione stabile tramite doppio WiFi 2,4 GHz/5 GHz o LAN 10 M/100 M/1000 M e offre anche connettività Bluetooth 4.2 per dispositivi wireless come mouse e tastiere.

Acquistando il mini PC NiPoGi AM06, riceverai non solo il mini PC stesso, ma anche un cavo HDMI, staffa a parete, viti per l’installazione dell’SSD da 2,5″, adattatore di alimentazione e manuale utente. E la soddisfazione è garantita con il supporto tecnico a vita, 1 anno di garanzia senza preoccupazioni e un servizio clienti disponibile 24/7.

Cogli l’opportunità di portare a casa un mini PC potente e versatile ad un prezzo incredibile. L’offerta del 30% di sconto su Amazon rende il NiPoGi AM06 un affare da non perdere al prezzo ridicolo di soli 299,00 euro. Non perdere altro tempo, le scorte a disposizione sono davvero poche.

