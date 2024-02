Mini PC NiPoGi AK1 Plus in offerta ad un prezzo imbattibile: tuo a 189€

Questo potente mini PC della NiPoGi è ora disponibile su Amazon con uno sconto, al prezzo di soli 189,00€. Nonostante le sue dimensioni ultra compatte, il Mini PC offre grandi prestazioni, presentandosi come una soluzione completa e versatile adatta sia per il lavoro che per l’intrattenimento.

Questo mini PC è dotato del processore Intel Alder Lake-N95 di 12a generazione, che offre prestazioni migliorate del 30% rispetto ai processori Gemini Lake. Con una frequenza fino a 3,4 GHz e 4 core/4 thread, questo mini PC offre un’esperienza fluida per attività come l’intrattenimento visivo domestico, lo streaming video, la navigazione web e il lavoro.

Il NiPoGi AK1 Plus dispone di 16 GB di RAM DDR4 e un SSD da 512 GB, che offre ampio spazio di archiviazione e velocità di esecuzione migliorata. Inoltre, supporta l’espansione dello storage aggiungendo un SSD/HDD SATA da 2,5″ (non incluso).

Questo mini PC supporta la risoluzione 4K UHD e il doppio schermo tramite le due porte HDMI, migliorando l’efficienza del lavoro consentendo di utilizzare diverse attività contemporaneamente. Per quanto riguarda la connettività, il NiPoGi AK1 Plus offre una connessione wireless stabile sia a 2,4 GHz che a 5 GHz, oltre al supporto Bluetooth 4.2 per collegare tastiera e mouse wireless.

Compatto ma potente, il NiPoGi AK1 Plus è una scelta perfetta per chi vuole portare la sua esperienza informatica al prossimo livello. Oggi può essere tuo ad un prezzo semplicemente imbattibile.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.