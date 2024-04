Mini PC, Maxi Affare! Soli 500 euro per Ryzen 7 e 32GB (Coupon -50%)

Oggi c’è un’offerta bomba su Amazon per il mini PC ACEMAGIC AM18, in vendita a soli 543 euro. Ti porti a casa un gioiellino di tecnologia, perfetto sia per l’ufficio che per un uso domestico. C’è un super coupon del 50% che fa scendere il prezzo al minimo storico, una cifra piccolissima per un PC completo con queste caratteristiche tecniche.

Per risparmiare al massimo, è necessario inserire il codice sconto esclusivo “HT3IZEGA” al momento del check-out, sbloccando un ulteriore 10% di sconto e portando il prezzo finale al minimo storico.

Mini PC Professionale a prezzo STRACCIATO

Questo mini computer è una vera potenza racchiusa in dimensioni compatte. Monta un processore AMD Ryzen 7 7840HS, con 8 core e 16 thread che raggiungono una frequenza turbo di ben 5.1 GHz. Tradotto: hai tutta la velocità e la potenza di cui hai bisogno per lavorare, studiare, navigare e fare tutto ciò che vuoi senza rallentamenti, gaming incluso.

Ma non è finita qui. L’AM18 ha anche 32 GB di RAM DDR5 a 5600MHz e un velocissimo SSD PCIe4.0×4 NVMe da ben 1TB. Insomma, spazio di archiviazione e memoria a volontà per avere sempre tutto a portata di mano.

Il comparto grafico? Anche quello niente male, grazie alla GPU AMD Radeon 780 M che supporta DirectX 12 e garantisce immagini fluide e dettagliate grazie alla nuova architettura RDNA3. Collegalo a uno o più monitor 4K e goditi video e giochi con una qualità spettacolare. Dulcis in fundo, l’AM18 ha il Wi-Fi 6 e il Bluetooth 5.2 di ultimissima generazione per una connessione sempre veloce e stabile. E con Windows 11 preinstallato sei subito pronto a partire.

Con questa configurazione tecnicha, il mini PC ACEMAGIN AM18 è perfetto per i professionisti di vari settori. Si tratta di uno strumento di lavoro perfetto per chi vuole una workstation fissa, abbastanza potente per intense giornate di lavoro, ma senza l’ingombro di un PC full tower classico.

Perfetto per Gaming, Grafica, Foto e Video Editing

La scocca del nuovo AM18 è costellata di LED RGB, controllabili tramite software scegliendo tra 6 programmi predefiniti. Il look generale ricorda molto lo stile cyberpunk, questo mini PC è perfetto da utilizzare come macchina da gaming, con un monitor ad alto refresh rate per sfruttare al massimo la potenza di CPU e GPU. In particolare, questa configurazione è perfetta per i giochi competitivi.

Le specifiche avanzate di questo ACEMAGIC AM18 sono l’ideale per i professionisti della grafica e del mondo foto/video, che necassitano di una workstation potente e affidabile per elaborare file di grosse dimensioni.

Insomma, a questo prezzo è davvero difficile trovare di meglio. Piccolo, potente, completo e super conveniente grazie al coupon del 50%(mi raccomando, spunta la casella per attivarlo!). Cosa aspetti? L’ACEMAGIC AM18 è il mini PC che stavamo tutti aspettando. Corri su Amazon e fallo tuo finché è in offerta!

Ricorda di inserire il codice sconto esclusivo “HT3IZEGA” al momento del check-out per sbloccare lo sconto massimo.