Mini PC con Intel Core i9, 16GB RAM e 512 SSD in SCONTO FUORI di TESTA

Hai deciso di acquistare un Mini PC potente e stai cercando una buona offerta? Allora la ricerca è finita. Vai immediatamente su Amazon e metti nel tuo carrello questo piccolo ma potentissimo computer a soli 469 euro, anziché 949 euro. Per averlo a questo prezzo applica il coupon visibile in pagina.

Ebbene sì, se fai presto ti puoi avvalere di uno sconto del 26% più di un ulteriore ribasso di 230 euro per un risparmio totale di 480 euro. E metti le mani su un piccolo computer dalle prestazioni spettacolari. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate con Cofidis al checkout.

Mini PC con Intel Core i9 a prezzo da sogno

Sicuramente una delle cose principali di questo Mini PC è il suo potente processore, un Intel Core i9 11900H con 8 Core e 16 Thread che ha una frequenza base di 2,5 GHz. A rendere il tutto ancora più veloce e performante troviamo 16 GB di RAM DDR4 a doppio canale e un SSD da 512 GB.

Possiede due ventole per una dissipazione del calore ottimale e un selettore che ti permette di regolare la potenza su 3 livelli in base a cosa stai facendo. È dotato di connessione WiFi 6, Bluetooth 5.2, 2 uscite HDMI, una Type-C e 4 ingressi USB 3.0. Inoltre troverai già installato Windows 11.

Approfitta velocemente di questa offerta, che ovviamente non potrà durare lungo. Quindi vai subito su Amazon e acquista il tuo Mini PC a soli 469 euro, anziché 949 euro. Per averlo a questo prezzo ricordati di applicare il coupon visibile in pagina. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.