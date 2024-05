Mini PC in super offerta: CPU Intel e 16/512GB a meno di 190€

Il NiPoGi AK1 PLUS, attualmente in offerta su Amazon a 189,07€, è una soluzione eccellente per chi cerca un computer compatto e potente: oggi risparmi il 30% rispetto al normale prezzo di 269,99€.

Questo mini PC è dotato del processore Intel Alder Lake-N95, che offre prestazioni potenti garantendoti un’esperienza d’uso affidabile in ogni scenario. E’ equipaggiato con 16 GB di RAM DDR4 e all’SSD da 512 GB – che è possibile espandere ulteriormente aggiungendo un SSD da 2,5 pollici o un SSD M.2 fino a 2 TB.

Il mini PC supporta la connessione a due monitor 4K a 60 Hz tramite le due porte HDMI, migliorando l’efficienza del multitasking. Con un consumo energetico di soli 15 W TDP, è un dispositivo efficiente dal punto di vista energetico, dotato di una ventola per il raffreddamento e funzionalità come RTC Wake e Auto Power On, rendendolo perfetto per l’uso domestico e d’ufficio.

In termini di connettività, il NiPoGi AK1 PLUS è equipaggiato con WiFi dual-band 2.4G + 5G e una porta Ethernet Gigabit da 1000 Mbps, garantendo una connessione stabile e veloce. Il supporto Bluetooth 4.2 permette di collegare facilmente dispositivi come tastiere e mouse wireless.

Insomma, parole d’ordine: efficienza, potenza e versatilità in un formato compatto. Non farti assolutamente scappare questa offerta e acquistalo ad un prezzo imbattibile!