Logitech MX Keys Mini: la tastiera dei miracoli quasi a METÀ PREZZO

Logitech MX Keys Mini è la tastiera dei miracoli, in grado di migliorare notevolmente le prestazioni della tua produttività in digitazione davanti a un dispositivo. Grazie alla sua doppia connettività la abbini sia con tecnologia Wireless che Bluetooth. Acquistala quasi a metà prezzo su Amazon.

Si tratta di un’offerta a tempo esclusiva e molto speciale, che potrebbe terminare da un momento all’altro visto il successo che ha questa tastiera. Tra l’altro ti arriva a casa tua direttamente grazie alla consegna gratuita inclusa nel tuo abbonamento Amazon Prime. Puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero da soli 13,80€ al mese.

Logitech MX Keys Mini: molto più che una semplice tastiera

Logitech MX Keys Mini è molto più di una semplice tastiera. Questo dispositivo è eccellente per qualità delle componentistiche e resistenza. Ogni tasto è stato pensato per accogliere le tue dita grazie alla forma leggermente convessa. In questo modo eviti errori di battitura fastidiosi.

Dimensioni e distanza dei tasti è stata progettata per assicurare un maggiore comfort in digitazione, così i tuoi polsi non si stancano e le tue dita acquisiscono maggiore velocità. Connettila con un massimo di 3 dispositivi e passa da uno all’altro velocemente grazie ai tasti easy switch dedicati.

La retroilluminazione intelligente si attiva non appena avvicini le dita ai tasti e si regola in base alla luminosità dell’ambiente. Acquistala adesso quasi a metà prezzo su Amazon.