Mini PC in offerta su Amazon: 16GB di RAM, CPU Intel e SSD da 512GB

Il mini PC Alliwava GX55 offre prestazioni elevate e una grande versatilità a un prezzo eccezionale, ora in offerta su Amazon a soli 199€ grazie a un coupon da 60€. Dotato del processore Intel Celeron N5105 di 11a generazione (4C/4T, 4M Cache, fino a 2,9GHz) e grafica Intel UHD, questo mini PC è perfetto per le attività quotidiane in ufficio.

Con una memoria RAM DDR4 a doppio canale da 16GB (2 x 8GB) e un SSD M.2 NVME da 512GB già installato (espandibile fino a 2TB), il GX55 offre un ampio spazio di archiviazione e la possibilità di espanderlo ulteriormente con un HDD/SSD SATA da 2,5” 7 mm per adattarsi alle tue esigenze di memorizzazione.

Uno dei punti di forza di questo mini PC è la brillante uscita tripla 4K@60Hz, che consente l’uscita simultanea su un massimo di tre schermi in superba definizione ultraelevata, supportando la visualizzazione indipendente multi-task senza necessità di impostazione aggiuntiva.

Nonostante le sue potenti prestazioni, il GX55 è incredibilmente compatto, con dimensioni di soli 4,95*4,4*1,5 pollici. Questo lo rende estremamente portatile e adatto a essere trasportato ovunque. Inoltre, grazie al suo sistema di raffreddamento efficiente e alla ventola a bassa rumorosità, il GX55 offre prestazioni veloci senza disturbare l’ambiente circostante.

Se stai cercando un mini PC potente, versatile e compatto per le tue attività quotidiane, l’Alliwava GX55 è la scelta ideale. Approfitta dell’offerta su Amazon e ottieni questo mini PC ad un prezzo incredibile, pronto a migliorare la tua produttività e soddisfare le tue esigenze informatiche.

