Mini PC in offerta, potenza esagerata: Intel Core i9 e 32GB di RAM

Il Geekom Mini IT13 non è come gli altri Mini PC: è un concentrato di potenza in miniatura, grazie ad un processore di ultima generazione abbinato a ben 32GB di RAM. Oggi è in offerta ad un prezzo piuttosto interessante. Lo paghi 721€, con oltre 120€ di risparmio sul suo normale prezzo di listino.

E’ equipaggiato con il potente Intel Core i9-13900H di 13a generazione: fino a 14 core e 20 thread, e una frequenza turbo massima impressionante di 5,40 GHz.

L’archiviazione è un altro punto di forza del Mini IT13, con un SSD M.2 2280 PCIe Gen 4 x4 che offre fino a 2 TB di spazio di archiviazione ad alta velocità, ideale per caricare e eseguire giochi e applicazioni pesanti in modo rapido ed efficiente.

L’espansione dello spazio di archiviazione è ulteriormente facilitata da uno slot SSD M.2 2242 SATA, consentendo aggiunte fino a 1 TB, e da slot DDR4 SODIMM a doppio canale per un massimo di 64 GB di RAM, offrendo ampie possibilità di upgrade per soddisfare qualsiasi esigenza futura.

La capacità di supportare risoluzioni 8K UHD, insieme a connettività all’avanguardia come Wi-Fi 6E e USB4, rende il Mini IT13 estremamente versatile e pronto per il futuro.

Il Geekom Mini IT13 è un Mini PC potentissimo, perfetto per chi non vuole scendere a compromessi. Ti suggeriamo di non farti assolutamente scappare questa offerta e di acquistarlo subito risparmiando!