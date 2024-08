Mini PC in offerta a soli 251€: CPU Intel, 16GB di RAM e Windows 11

Il MeLE Mini PC Quieter 4C è una soluzione compatta e potente per chi cerca un computer desktop che offra prestazioni elevate in un formato ultracompatto. Attualmente disponibile a 251€ grazie a un codice sconto del 5%, questo mini PC rappresenta un’ottima scelta per utilizzi domestici, ufficio, istruzione e persino per applicazioni specializzate come l’astrofotografia.

Equipaggiato con il processore 12th Gen Alder Lake-N100 di Intel, questo mini PC offre un significativo incremento delle prestazioni, con una velocità fino a 3,4 GHz. Il N100, con i suoi 4 core e 4 thread, garantisce un’esperienza fluida e reattiva, superando di circa il 30% i modelli precedenti basati sui processori Celeron N5095 e N5105. Nonostante le alte prestazioni, questo dispositivo mantiene un consumo energetico molto basso, con un TDP di soli 8 W, rendendolo non solo potente ma anche efficiente dal punto di vista energetico.

Con 16 GB di RAM LPDDR4x a 4266 MHz e 512 GB di storage, divisi tra 256 GB di eMMC e un SSD da 256 GB, il MeLE Quieter 4C offre ampio spazio per dati, applicazioni e multitasking. Inoltre, lo storage è facilmente espandibile grazie a uno slot per schede micro SD (fino a 2 TB) e uno slot SSD M.2 2280 (fino a 4 TB), compatibile sia con SSD Nvme che SATA, offrendo flessibilità e opzioni di aggiornamento a lungo termine.

Il supporto per triplo display 4K è un altro punto di forza di questo mini PC, grazie alla scheda grafica Ultra HD integrata e alle porte HDMI e USB-C completamente funzionanti, che permettono di gestire fino a tre monitor contemporaneamente. Questa caratteristica è particolarmente utile per i professionisti che necessitano di più schermi per migliorare la produttività.

La connettività è garantita da Wi-Fi 5 e Bluetooth 5.1, che offrono una connessione stabile e veloce per tutti i tuoi dispositivi. La porta USB-C PD3.0 aggiunge ulteriore versatilità, permettendo la ricarica del dispositivo, il trasferimento dati e la connessione a display esterni con un singolo cavo, riducendo l’ingombro e semplificando l’organizzazione dello spazio di lavoro.

Con dimensioni estremamente compatte (solo 5,2 x 3,2 x 0,7 pollici) e un supporto VESA incluso, il MeLE Quieter 4C può essere facilmente montato dietro un monitor, risparmiando spazio prezioso sulla scrivania e mantenendo tutto ordinato. Non farti scappare questa offerta: acquistalo subito a soli 251€.