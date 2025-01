Mini PC Geekom IT12 ad un prezzo formidabile: 32GB di RAM e Intel Core i7

Il Geekom Mini PC IT12, equipaggiato con il processore Intel Core i7-12650H, è attualmente disponibile su Amazon al prezzo di 616,55€, con un ulteriore sconto grazie al coupon del 5% applicabile in fase di acquisto. Questo dispositivo è una soluzione potente e compatta per chi necessita di prestazioni elevate in uno spazio ridotto, ideale per lavoro, intrattenimento e gaming.

Questo mini PC è dotato di una configurazione hardware di alto livello. Con 32 GB di RAM DDR4 e un SSD da 1 TB, garantisce una velocità incredibile nel multitasking e ampio spazio di archiviazione per file e applicazioni. Il processore Intel Core i7 di dodicesima generazione, con 10 core e 16 thread, offre prestazioni straordinarie, perfette per applicazioni professionali, editing video e utilizzo di software pesanti.

Il supporto per risoluzioni fino a 8K UHD assicura una qualità visiva mozzafiato, rendendolo adatto per intrattenimento e creazione di contenuti. Inoltre, le due porte USB4.0 permettono trasferimenti di dati ultraveloci e il collegamento di monitor esterni con una qualità elevata. La connettività avanzata include Wi-Fi 6E, per una rete wireless stabile e veloce, e una porta LAN 2.5G, ideale per chi cerca connessioni cablate affidabili.

Il design compatto e moderno lo rende facilmente integrabile in qualsiasi ambiente, sia in ufficio che a casa. Grazie alla silenziosità e all’efficienza energetica, è una soluzione perfetta per chi desidera un dispositivo potente ma discreto.

Con un prezzo competitivo e caratteristiche di fascia alta, il Geekom IT21 è il Mini PC di fascia media da comprare oggi. Non farti scappare questa offerta!