Mini PC Geekom A7: prestazioni vertiginose, oggi ad un prezzo wow su Amazon

Tanta potenza racchiusa in un formato compatto. Il Mini PC Geekom A7 è in offerta ad un prezzo decisamente interessante: per ancora poco tempo, può essere tuo a solamente 764€.

Alimentato dal potente AMD Ryzen 9 7940HS, con 8 core e 16 thread e una velocità di clock fino a 5,2 GHz, il GEEKOM A7 è progettato per gestire carichi di lavoro impegnativi, come gaming, editing video e multitasking avanzato. Questo mini PC è dotato di 32 GB di RAM DDR5 e un SSD PCIe 4.0 da 2 TB, offrendo spazio e velocità di archiviazione più che sufficienti per professionisti e creativi.

La scheda grafica integrata Radeon 780M con architettura RDNA 3 garantisce ottime prestazioni grafiche, rendendo questo mini PC ideale non solo per attività quotidiane, ma anche per il gaming (regge in Full HD anche diversi giorni AAA recenti). Inoltre, grazie alla connettività Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.2, offre velocità di connessione e stabilità superiori per garantire un’esperienza senza interruzioni.

Dal punto di vista della costruzione, il GEEKOM A7 è un dispositivo ben progettato, con un case in metallo che non solo offre robustezza ma anche una gestione termica efficiente grazie al suo sistema di raffreddamento avanzato. Questo PC può supportare fino a quattro schermi contemporaneamente grazie alle porte USB4 e HDMI, rendendolo perfetto per configurazioni multi-monitor.

Non serve davvero aggiungere altro: se cerchi una macchina potente e versatile, in grado di supportati in pressoché qualsiasi attività, è l’A7 il Mini PC da comprare oggi. Acquistalo subito per averlo ad un ottimo prezzo!