Mini PC da gaming in offerta, potenza esagerata: 32GB di RAM e Intel Core i9

Questo Mini PC da gaming dell’Acemagician è un concentrato di potenza in un formato compatto. 32GB di RAM, Windows 11 pre-installato e un potente processore Intel Core i9! Oggi Amazon lo propone ad un prezzo semplicemente irresistibile: grazie al coupon sconto da 140€, può essere tuo a solamente 659€. Davvero niente male!

Se lo desideri, potrai selezionare il pagamento a rate con Credit Line di Cofidis al momento del checkout, rendendo questa offerta ancora più comoda e accessibile.

Equipaggiato con un processore Intel Core i9-12900H, il mini PC ACEMAGIC offre una potenza impressionante per le sue dimensioni. Con 14 core, fino a 20 thread paralleli grazie al supporto Hyper-Threading, e la capacità di raggiungere i 5.0 GHz sotto carico, promette prestazioni del 40% superiori rispetto ai componenti di decima generazione con 8 core. Questo lo rende ideale per affrontare i giochi più recenti e ad alta intensità grafica, assicurando un’esperienza fluida e coinvolgente.

La multimodalità è un’altra caratteristica distintiva di questo mini PC, offrendo agli utenti la possibilità di adattare le prestazioni del dispositivo alle loro esigenze specifiche. Dalla modalità silenziosa, che riduce il suono della ventola e il consumo energetico, alla modalità performance, che massimizza le prestazioni per il gaming, l’ACEMAGIC Mini PC dimostra una flessibilità notevole.

In termini di memoria e storage, il dispositivo non delude. Con 32GB di RAM DDR4 a doppio canale, espandibile fino a 64GB, e un SSD NVMe da 512GB, offre ampio spazio e velocità eccezionali per l’avvio dei giochi e il caricamento delle applicazioni. Questo, combinato con le ventole doppie e l’illuminazione RGB regolabile, crea un’atmosfera di gioco immersiva e una dissipazione del calore efficiente.

Insomma, come avrai ormai capito, si tratta di una proposta eccezionale per chi cerca le prestazioni di un PC da gaming di fascia alta in un formato più compatto e versatile. Non farti assolutamente scappare questa offerta e acquistalo subito risparmiando!