Mini PC da gaming BOSGAME M1: OLTRE 150 euro di sconto

Il mini PC da gaming BOSGAME M1 è in offerta speciale su Amazon con uno sconto del 22%, un’occasione imperdibile per chi cerca alte prestazioni in un formato compatto. Con caratteristiche innovative e un design all’avanguardia, questo mini PC è pronto a rivoluzionare l’esperienza di gioco e lavoro. Non perdere tempo e fallo tuo al prezzo ridicolo di soli 639,00 euro, anziché 819,00 euro.

Mini PC da gaming BOSGAME M1: difficile trovare di meglio a questo prezzo

Uno dei punti di forza del BOSGAME M1 è l’integrazione degli altoparlanti. Grazie al DSP a doppio canale e all’ottimizzazione della voce umana e della banda di frequenza vocale, offre un’esperienza sonora chiara e coinvolgente. Questo elimina la necessità di altoparlanti esterni, risparmiando spazio e mantenendo il tuo setup ordinato.

Al cuore del BOSGAME M1 c’è il potente processore AMD Ryzen 7 7840HS, con 8 core e 16 thread, capace di raggiungere fino a 5,1 GHz. Questo garantisce prestazioni stabili e affidabili, ideali per attività lavorative impegnative, giochi di fascia alta e fotoritocco. La RAM DDR5 da 32 GB, espandibile fino a 96 GB, e l’SSD PCIe da 1 TB offrono velocità e spazio di archiviazione sufficienti per eseguire software pesanti e archiviare grandi quantità di dati senza problemi.

La nuova generazione di connettori USB 4.0 del BOSGAME M1 offre un’esperienza di visualizzazione 8K a 60 Hz e supporta una velocità di trasmissione massima di 40 Gbps. Questo mini PC supporta anche il montaggio di una scheda video discreta e un display touch portatile, rendendolo versatile per diverse applicazioni come gaming, editing, programmazione e altro ancora.

La connettività del BOSGAME M1 è eccezionale grazie alla doppia porta LAN da 2,5 Gbps, WiFi 6 e Bluetooth 5.2. Queste caratteristiche garantiscono una navigazione internet veloce, uno streaming senza interruzioni e una connessione stabile con dispositivi wireless come proiettori, stampanti e monitor.

Inoltre, il mini PC BOSGAME M1 supporta il display quad-screen 4K, permettendo di collegare fino a quattro schermi contemporaneamente tramite USB 4.0 USB-C, DisplayPort di tipo C e HDMI. Questo lo rende perfetto per chi necessita di un ambiente di lavoro multi-schermo o desidera un’esperienza di gioco su grande schermo.

Non lasciarti sfuggire questa offerta su Amazon e porta a casa il BOSGAME M1 a un prezzo incredibile di soli 639,00 euro. Con prestazioni elevate e un design compatto, questo mini PC è pronto a soddisfare tutte le tue esigenze di gaming e lavoro.