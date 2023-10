Mini PC in super offerta su Amazon: tanta potenza a soli 139€

Se stai cercando un mini PC potente e versatile, il NiPoGi Mini PC AK1 Plus è la scelta perfetta. Con un processore Intel di ultima generazione, spaziosa memoria e un’ampia gamma di funzionalità, questo mini PC ti offrirà prestazioni straordinarie in un formato compatto.

Attualmente, il NiPoGi Mini PC AK1 Plus è in offerta su Amazon, con uno sconto del 7%. Potrai acquistarlo a soli 139,00€ invece di 149,00€, risparmiando e ottenendo un mini PC di alta qualità ad un prezzo accessibile.

Il punto di forza di questo mini PC è il processore Intel Alder Lake-Ν95 di 12a generazione, capace di raggiungere una frequenza di 3,4 GHz. Con 8 GB di RAM DDR4 e un veloce SSD M.2 da 256 GB, questo mini PC offre prestazioni 30% superiori rispetto a generazioni precedenti. Perfetto per intrattenimento visivo, streaming video, navigazione web e lavoro.

Grazie agli 8 GB di RAM DDR4 e all’SSD M.2 da 256 GB, avrai spazio sufficiente per archiviare file di grandi dimensioni e garantire un’esperienza di utilizzo veloce ed efficiente. Inoltre, il mini PC supporta l’espansione dello storage tramite SSD/HDD SATA da 2,5″, consentendo di personalizzare ulteriormente il tuo spazio di archiviazione.

Il NiPoGi Mini PC AK1 Plus è un concentrato di potenza e flessibilità in un formato compatto. Con un prezzo scontato del 7%, è l’opportunità perfetta per investire in un mini PC che si adatta alle tue esigenze. Sfrutta al massimo la potenza di Intel Alder Lake-Ν95 e goditi prestazioni straordinarie.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.