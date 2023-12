Mini PC con Windows 11 e 16GB di RAM in offerta ad un PREZZO BOMBA su Amazon

Il Mini PC N20 della Teclast è attualmente in offerta su Amazon a soli 159,99€, rispetto al prezzo medio di 269€, consentendo un risparmio significativo. Questo mini PC è estremamente compatto, con le sue dimensioni di 11,7 cm × 11,7 cm × 4,1 cm e un peso di appena 412 g.

La sua forma compatta lo rende ideale per l’utilizzo in spazi affollati e offre la flessibilità di lavorare in modo portatile. Il mini PC è dotato anche di un supporto VESA per appenderlo dietro il monitor, rendendolo ideale per viaggi di lavoro e ambienti d’ufficio.

Alimentato dal processore Intel Jasper Lake N5095 di 11a generazione, questo mini PC offre alte prestazioni con basso consumo energetico (15W). La presenza di un’unità SSD PCI-e 3.0 ad alta velocità SSD da 512 GB garantisce un avvio rapido dei programmi e prestazioni fluide. La scheda grafica Intel UHD supporta la riproduzione di video 4K, mentre le opzioni di connettività includono due porte HDMI, una porta Type C completa, quattro porte USB 3.2, una porta Ethernet RJ45, e molto altro.

Con 16 GB di RAM DDR4 e 512 GB di SSD, questo mini PC offre prestazioni veloci e un’esperienza utente senza interruzioni. La ventola silenziosa da 15W TDP e il case monoblocco in lega di alluminio assicurano un raffreddamento efficiente e duraturo. Inoltre, il produttore offre una garanzia di 2 anni per questo mini PC, garantendo la tua tranquillità. Approfitta di questa offerta per ottenere un mini PC potente e compatto a un prezzo conveniente.

