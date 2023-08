Mini PC con Ryzen 7, 16GB RAM e SSD 512GB: attiva il coupon e risparmi (120€)

Hai mai pensato di avere tanta potenza concentrata in un Mini PC compatto e performante? E se ti dicessimo che ora puoi ottenere tutto questo risparmiando ben 120€?

Con il Mini PC Trigkey con Ryzen 7, 16GB di RAM e un SSD da 512GB, potrai trasformare la tua esperienza informatica senza svuotare il portafoglio: attiva il coupon e pagalo soltanto 329 euro invece di 449.

Mini PC in offerta: la scheda tecnica

Il cuore di questo Mini PC è l’AMD Ryzen 7 5800H, un processore a 8 core basato sull’architettura “Zen 3” di AMD. Con una velocità fino a 4,40 GHz e 16 thread, potrai gestire le tue attività con la massima velocità e fluidità. La cache L3 da 16 MB garantisce prestazioni ottimali e una risposta istantanea.

Questo Mini PC vanta anche una memoria DDR4 da 16GB, espandibile fino a 64GB grazie ai due slot SODIMM. Inoltre, un SSD M.2 NVMe da 500GB garantisce velocità di accesso incredibili e spazio sufficiente per le tue applicazioni e i tuoi dati. E se desideri ancora più spazio, puoi sostituire l’SSD da 500GB con uno da 2TB grazie allo slot NVMe.

Non solo potenza, ma anche grafica eccezionale. La scheda grafica AMD Radeon a 8 core da 2000 MHz ti permette di godere di una tripla visualizzazione su schermi 4K a 60Hz tramite le doppie porte HDMI e Type-C. Multitasking, produttività e intrattenimento raggiungono livelli superiori grazie a questa potenza grafica.

E non dimentichiamoci delle connessioni avanzate. Il Mini PC Trigkey è dotato di WiFi 6, con velocità di trasmissione fino a 2400 Mbps, tre volte più veloce del WiFi 5. Il Bluetooth 5.2 garantisce una connessione affidabile e veloce, mentre le porte USB 3.2 Gen2 (10 Gbps) ti offrono velocità di trasferimento doppie rispetto alle precedenti.

La migliore notizia è che puoi avere tutto questo a soli 329 euro anziché 449 grazie al coupon che trovi in pagina. Un risparmio di 120€ per accedere a un mondo di prestazioni, velocità e divertimento senza pari. Non lasciarti sfuggire questa opportunità.

