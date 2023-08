Mini PC con Ryzen 5, 16GB di RAM e GPU Radeon in super offerta su Amazon (-129€!)

Il Beelink SER5 Mini PC è un concentrato di potenza e versatilità, adatto sia per l’uso lavorativo che per l’intrattenimento. Attualmente in vendita su Amazon al prezzo imperdibile di 300€: per ottenerlo ti basterà riscattare il coupon da 129€ che si trova sotto al prezzo del prodotto. Vogliamo essere molto chiari: a questo prezzo, non esistono alternative che offrano tanta potenza e affidabilità.

Vediamo subito la scheda tecnica del prodotto. Il cuore di questo Mini PC è l’AMD Ryzen 5 5500U, parte del sistema 11Pro. Con una base di 2.1GHz e un Turbo Boost fino a 4.0GHz, questo processore offre prestazioni stabili e affidabili. Dotato di 6 core e 12 thread, supporta Smart Cache da 8 MB, garantendo un ritardo ridotto e potenza di elaborazione per un’esperienza fluida. Con 16GB di memoria RAM DDR4 e un SSD NVMe M.2 da 500GB (con velocità di lettura fino a 3000 MB/s), il Mini PC offre spazio sufficiente per archiviare immagini, video, musica e giochi. Inoltre, il supporto espandibile consente di aumentare la memoria fino a 64GB e l’archiviazione SSD NVMe fino a 2TB, garantendo un funzionamento fluido. Grazie alle Radeon Graphics a 7 core con clock di 1800MHz, il Mini PC supporta la visualizzazione su triplo monitor con risoluzione fino a 4K/60Hz.

Le porte DP, HDMI e Type-C permettono di collegare facilmente tre monitor, migliorando l’efficienza lavorativa. Il supporto al Wi-Fi 6 (802.11ax) garantisce una connessione ultra-veloce e stabile, con velocità di trasmissione fino a 2400 Mbps. Il Bluetooth 5.2 offre una maggiore velocità di trasmissione rispetto al BT 4.0. La presenza di una ventola silenziosa integrata e un sistema di conduzione del calore protegge efficacemente la temperatura della CPU.

Insomma, il Beelink SER5 Mini PC rappresenta un’opzione interessante per coloro che cercano un dispositivo compatto ma potente. Con una serie di caratteristiche di alto livello e un prezzo scontato grazie al coupon, questo Mini PC è un assoluto must-buy: non fartelo scappare!

