Mini PC con 32GB di RAM: su Amazon a soli 339€ con il DOPPIO sconto

Questo mini PC NiPoGi si distingue nel mercato dei mini computer per il suo potente processore Intel Core i5-12450H di 12ª generazione, capace di raggiungere una velocità fino a 4,4 GHz, fornendo prestazioni elevate sia per l’uso professionale che per l’intrattenimento domestico.

Con 32GB di RAM e un’unità SSD da 512GB, offre ampio spazio e velocità per gestire multitasking e applicazioni esigenti con facilità. Questa configurazione è ideale per una varietà di usi, dall’istruzione all’ufficio domestico, fino a diventare un centro multimediale o un secondo PC.

La buona notizia? Oggi è in super offerta su Amazon con un doppio sconto imperdibile: grazie al coupon sconto da 100€ e all’ulteriore sconto del 12%, lo paghi solamente 339,99€. Davvero niente male…

Il supporto per triple display 4K HD consente di creare una stazione di lavoro estremamente versatile o un setup di intrattenimento immersivo, rendendolo una scelta eccellente per chi ha bisogno di spazi di lavoro multipli o per gli appassionati di cinema e gaming che cercano un’esperienza visiva di alta qualità.

La sua ampia gamma di porte, inclusa la USB-C per la trasmissione dati e porte HDMI per uscite video ad alta definizione, assicura una connettività eccellente con una varietà di dispositivi e display.

Questo mini PC eccelle anche in termini di connettività wireless, con supporto per WiFi 6 che offre velocità di connessione internet più veloci e più affidabili, e Bluetooth 5.2 per la connessione a dispositivi wireless come tastiere, mouse e altoparlanti.

