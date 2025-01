Mini PC ad un prezzo imbattibile: prestazioni al top a soli 170,99€

Il Mini PC AIOEXPC Intel Alder Lake N100 è semplicemente perfetto per chi cerca un dispositivo compatto ma performante. E, soprattutto, con un rapporto prestazioni-prezzo micidiale. Attualmente è disponibile su Amazon in forte sconto: può essere tuo ad appena 170,99€.

Questo mini computer con Windows 11 Pro preinstallato offre una combinazione unica di design accattivante, illuminazione RGB personalizzabile e specifiche tecniche di alto livello. Non fartelo assolutamente scappare: rischia di andare out of stock molto rapidamente…

Equipaggiato con il processore Intel Alder Lake N100 (4 core, 4 thread, fino a 3,4 GHz), questo Mini PC offre un miglioramento delle prestazioni del 30% rispetto ai modelli precedenti, come N5105 e N5095. È pensato per gestire attività quotidiane come l’editing di documenti, il lavoro d’ufficio e la riproduzione di video in 4K UHD.

Con 16GB di RAM LPDDR5 e un SSD da 512GB, espandibile fino a 2TB, garantisce velocità di elaborazione elevate e uno spazio di archiviazione sufficiente per documenti, applicazioni e file multimediali. La RAM LPDDR5 consuma il 25% in meno di energia rispetto alla DDR4, migliorando l’efficienza complessiva.

Dotato di numerose porte, tra cui 2x HDMI, 1x DisplayPort, 3x USB 3.0 e 2x porte Ethernet Gigabit, il Mini PC AIOEXPC permette di collegare più dispositivi contemporaneamente, come monitor, proiettori e periferiche. La presenza di Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.2 garantisce connessioni rapide e stabili, rendendolo perfetto per il multitasking e per un’esperienza wireless fluida.

Il case del Mini PC è arricchito da un’illuminazione RGB a forma di “X”, con tre modalità regolabili. Questo dettaglio estetico non solo conferisce un aspetto moderno, ma rende la tua postazione più vivace e personalizzabile, ideale per chi desidera un ambiente di lavoro piacevole e ispirante.

Con un design silenzioso, questo dispositivo è perfetto per ambienti professionali o di studio. Acquistalo subito ad un prezzo imbattibile!