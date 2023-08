Mini PC a 99€? La FOLLIA di eBay, anche a Tasso Zero

Grazie a eBay oggi puoi acquistare un fantastico Mini PC completo di tutto per produttività e intrattenimento a soli 99,90 euro! Non ci credi? Mettilo subito in carrello! La consegna gratuita è inclusa nell’offerta. Questo prodotto ricondizionato è pari al nuovo ed è una soluzione eccellente, economica e amica dell’ambiente per ottenere una macchina speciale e fidata. Cosa stai aspettando?

Tra l’altro, un’ulteriore opportunità con eBay, puoi anche decidere di dividere l’importo in 3 comode rate tasso zero con un click. Ciò significa che potrai pagare il tuo acquisto da soli 33 euro al mese, la prima rata subito e le altre due nei mesi successivi. Ti basterà selezionare PayPal come metodo di pagamento e proseguire selezionando l’opzione disponibile “Paga in 3 Rate“.

Mini PC Fujitsu ricondizionato a un prezzo incredibile

Con il Mini PC Fujitsu puoi fare veramente di tutto. La sua dotazione è perfetta per lavoro, scuola e intrattenimento. Grazie al suo processore Intel i5 hai tutta la potenza necessaria per vivere un’esperienza superiore. Inoltre, a supporto di fluidità e multitasking, abbiamo 8GB RAM. Infine, per chiudere il cerchio, 240GB di SSD garantiscono la base per installare e archiviare app, file multimediali e documenti.

Insomma, a soli 99,90 euro il Mini PC Fujitsu è un vero affare. Acquistalo subito a questo prezzo incredibile. Ricordati che con eBay, selezionando PayPal come metodo di pagamento, puoi decidere di pagare in 3 rate a tasso zero tutti gli ordini che superano i 30 euro di importo totale. Non dovrai inviare alcuna garanzia per il finanziamento, ma in pochi semplici clic lo otterrai con PayPal Paga in 3 Rate

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.