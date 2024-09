Mini motosega per potatura: ricca di accessori in sconto su Amazon (-14%)

Offerta per il giardinaggio oggi su Amazon con questa mini motosega elettrica a batteria che puoi acquistare al prezzo eccezionale di soli 68,57 euro invece di 79,98. Il prezzo include un vasto set di accessori tra guanti, batterie di ricambio, catene e altro ancora.

Mini motosega elettrica in offerta: cosa devi sapere

La mini motosega in questione è dotata di un motore brushless aggiornato che garantisce prestazioni di taglio eccezionali, senza rischi di inceppamento o problemi di surriscaldamento, con un funzionamento silenzioso e soprattutto senza fumo.

La lubrificazione automatica a serbatoio d’olio, attivabile con un pulsante, riduce l’attrito della catena, facilitando il taglio e migliorando la durata dello strumento. L’autonomia è garantita da due batterie ad alte prestazioni da 4000 mAh, progettate per durare più a lungo rispetto alle batterie tradizionali. Inoltre, la mini motosega dispone di protezioni intelligenti contro il sovraccarico e il surriscaldamento, permettendoti di lavorare in totale tranquillità.

Il kit è completo di tutto ciò che serve per iniziare: una lama di guida, due catene, un caricabatterie, un cacciavite, guanti e una custodia per il trasporto, insieme a un manuale multilingue per l’uso corretto.

Ideale anche per i principianti, è un vero affare per il tuo giardinaggio: acquistala a soli 68,57 euro invece di 79,98.