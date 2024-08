Mini-frigo con CONGELATORE a 199€?! Offerta incredibile su Amazon

Che sia per la tua cameretta o per il tuo ufficio, un mini-frigo può davvero svoltare le tue giornate, offrendoti bevande fresche e snack ogni volta che li desideri. E, grazie ad Amazon, non dovrai svuotare il portafogli! Con la nuovissima offerta potrai prenderne uno per soli 199,90€.

Tutte le caratteristiche del mini-frigo

Con una capacità complessiva di 116 litri, suddivisa tra un ampio compartimento frigorifero da 100 litri e un freezer da 16 litri, è in grado di soddisfare le esigenze di conservazione di una vasta gamma di alimenti, dal latte ai gelati, passando per frutta e verdura. Il freezer, capace di raggiungere temperature fino a -18°C, garantisce la conservazione ottimale di prodotti surgelati, preservandone la qualità a lungo termine.

Il suo design vintage è davvero incredibile, con la maniglia cromata, in perfetta sintonia con le linee essenziali e pulite del frigo, che aggiunge un dettaglio di eleganza. All’interno troviamo una luce a LED che illumina in modo uniforme ogni angolo! Inoltre, il termostato regolabile consente di impostare la temperatura desiderata, adattandosi alle diverse esigenze di conservazione.

E con un livello di rumorosità di soli 39 dB, è ideale per chi desidera un frigorifero discreto e silenzioso nella propria camera da letto, in modo che il proprio sonno non venga disturbato. Infine, ti farà piacere sapere che gode di una classe energetica E, il quale certifica il basso consumo di elettricità che non graverà sulla bolletta.

Scopri la comodità di avere un mini-frigo in camera per soli 199,90€, anziché gli originari 239,90€. E con il pagamento Confidis, potrai pagarlo anche a rate!