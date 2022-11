Milan-Salisburgo: come vedere la partita dall'estero in streaming

Il mese di novembre è iniziato carico per la UEFA Champions League. Sono già diverse le partite in programma che ci stanno tenendo svegli la sera. Oggi, alle 21:00 sarà il turno di Milan-Salisburgo. Un appuntamento da non perdere per chi ama il calcio.

Purtroppo però ti trovi all’estero per goderti qualche giorno di vacanza grazie al ponte del primo novembre. Come puoi risolvere questa situazione? Opta per lo streaming in diretta. Tra l’altro questa partita verrà trasmessa anche da Amazon Prime Video.

Ciò vuol dire che attivando ora un abbonamento ottieni una prova gratuita di 30 giorni ai suoi servizi. Tra questi, oltre appunto a poter vedere tutti i contenuti disponibili sulla piattaforma, potrai anche acquistare milioni di prodotti sul suo e-commerce a prezzi esclusivi e con consegna gratuita.

Dopodiché devi risolvere il problema delle limitazioni geografiche imposte da tutte le piattaforme streaming. Anche in questo caso si tratta di un gioco da ragazzi. Non dovrai far altro che attivare NordVPN sul dispositivo dal quale hai intenzione di vedere Milan-Salisburgo.

Milan-Salisburgo in streaming dall’estero: come impostare NordVPN

Per poter vedere Milan-Salisburgo in live streaming, come abbiamo detto in precedenza, devi abbonarti ad Amazon Prime Video. In questo modo avrai accesso in totale portabilità ai suoi contenuti. Ma dovrai renderli accessibili anche dall’estero. Per questo ti consigliamo l’installazione di NordVPN. Ma come puoi impostare questa VPN?

Tutto è molto semplice e immediato. Installa la sua applicazione, compatibile con tutti i dispositivi mobili – anche smart TV – e/o sistemi operativi, e attivala utilizzando l’account scelto durante la registrazione al momento dell’acquisto. In pochissimi click sarà tutto pronto.

Una volta fatto questo, vai alla sezione dedicata ai server. Vedrai che ce ne sono davvero tantissimi e per tutte le necessità. Tu seleziona quello ottimizzato per uno streaming veloce posizionato in Italia. In questo modo Amazon Prime Video crederà che la tua connessione arrivi proprio da lì quando in realtà tu ti trovi all’estero.

Assicurati la visione di Milan-Salisburgo con NordVPN. I suoi server sono costantemente aggiornati per aggirare le ultime limitazioni imposte dalle piattaforme di streaming live e on demand. Inoltre ti proteggerà durante la connessione a reti WiFi Pubbliche o sconosciute. Attivala ora che si trova in super offerta.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.