I migliori filtri di Instagram per le tue foto

Instagram è uno spazio ideale per condividere contenuti e immagini con il mondo intero, a prescindere che il pubblico sia composto da persone conosciute o meno. Questo social network, infatti, si configura come una vera e propria vetrina per mostrarsi, dove ognuno può mettere in luce le proprie capacità, immortalare ricordi preziosi o raccontare momenti significativi.

In ogni caso, la condivisione di contenuti di qualità rappresenta un’opportunità unica per ampliare la propria visibilità e raggiungere un numero sempre maggiore di utenti. Nello specifico, per rendere questo reale è necessario sfruttare i filtri di Instagram che si distinguono per la loro capacità di migliorare rapidamente qualsiasi immagine. Ecco una selezione dei migliori filtri di Instagram per rendere qualsiasi foto unica.

Filtri di Instagram cosa sono e come utilizzarli

I filtri su Instagram sono uno modo veloce e pratico per modificare le foto prima della pubblicazione. Prima di esplorare i migliori filtri da applicare alle proprie foto, è importante capire come aggiungere filtri alle immagini su Instagram.

Per aggiungere i filtri di Instagram a uno scatto è necessario seguire questi passaggi:

Accedere a Instagram con il proprio account;

Premere il tasto “+” per scegliere la foto da condividere;

Cliccare su “Avanti” per accedere ai filtri disponibili.

In passato, i filtri si trovavano subito sotto l’immagine selezionata e bastava premerci sopra per vedere l’effetto del filtro sulla foto. Oggi, è necessario selezionare l’icona dei filtri dalla lista degli strumenti in alto per aprire la pagina dedicata a tutti i filtri disponibili. Una volta selezionata questa icona basterà scorrere tra i filtri per vedere l’effetto sulla foto caricata. La comodità principale dei filtri di Instagram è la possibilità di vedere immediatamente l’effetto sull’immagine e tenendo premuto sull’immagine, si visualizzerà invece la foto al naturale.

Inoltre, ogni filtro offre un’icona per la gestione del livello di modifica, così da adattarlo all’immagine. Nell’effettivo, Instagram offre una vasta gamma di filtri, ma alcuni sono particolarmente efficaci per determinati tipi di foto. Per iniziare, tra i migliori filtri di Instagram si trova Color Leak, ideale per ottenere un effetto vintage in stile cinematografico. A seconda del livello di modifica, l’immagine risulterà limpida e nitida, con sottili sfumature di rosso, giallo e arancione. Nello specifico, è consigliato per immagini con molta luminosità e colori chiari sullo sfondo, mentre è sconsigliato per foto molto scure.

Ludwig e Valencia: come migliorare uno scotto con i filtri di Instagram

Ludwig è tra i migliori filtri di Instagram, noto per la sua capacità di rendere le foto davvero uniche. Questo filtro è particolarmente apprezzato per la sua capacità di mettere in risalto i dettagli di una foto senza alterarne drasticamente l’aspetto. L’effetto di Ludwig è caratterizzato da toni più caldi e un contrasto più nitido tra il soggetto principale e lo sfondo. Questo lo rende perfetto per scatti con sfondi molto scuri, dove il soggetto può emergere in modo chiaro e definito.

Simile a Ludwig si trova il filtro Valencia, un altro classico di Instagram, sempre presente e molto utilizzato. Valencia permette di ottenere un effetto deciso, rendendo visibili le ombre delle immagini e conferendo un aspetto più desaturato rispetto alla realtà. Questo filtro è particolarmente consigliato per i selfie e le foto di street-style, dove l’effetto può aggiungere un tocco artistico e distintivo. Simile a Ludwig, si trova il filtro Slumber che aggiunge più calore e riduce il contrasto nella foto, conferendo un’atmosfera accogliente e invitante. Un filtro ideale per creare un effetto caldo e rilassante.

In sostanza, sia Ludwig Valencia sono filtri che hanno resistito alla prova del tempo su Instagram e sono ideali per migliorare e personalizzare qualsiasi foto.

I filtri per una modifica leggera: Oslo, Soft Light, Fade e Paris

Ogni filtro di Instagram ha la sua particolarità, e il livello di modifica che apportano può essere visualizzato confrontando la foto naturale con quella filtrata. Inoltre, la gestione dell’intensità del filtro è fondamentale, soprattutto quando si cerca una modifica sottile ma efficace. Sicuramente, però, ci sono filtri più adatti per chi è alla ricerca di una modifica minima ma comunque presente e che migliori la foto.

Oslo è un’opzione ideale per chi desidera un effetto delicato ma presente. Questo filtro migliora la foto senza stravolgerla, ed è particolarmente consigliato per foto architettoniche, urbane e di strada. Inoltre, è utile per migliorare i dettagli del viso, rendendolo adatto anche per i selfie.

è un’opzione ideale per chi desidera un effetto delicato ma presente. Questo filtro migliora la foto senza stravolgerla, ed è particolarmente consigliato per foto architettoniche, urbane e di strada. Inoltre, è utile per migliorare i dettagli del viso, rendendolo adatto anche per i selfie. Soft Light è perfetto per una modifica leggera ma d’impatto. Questo filtro migliora i toni caldi e dona un effetto morbido alla foto. È uno dei filtri più versatili di Instagram, aumentando il contrasto e la luminosità della foto. È consigliato soprattutto per scatti più cupi o scattati in giornate nuvolose.

è perfetto per una modifica leggera ma d’impatto. Questo filtro migliora i toni caldi e dona un effetto morbido alla foto. È uno dei filtri più versatili di Instagram, aumentando il contrasto e la luminosità della foto. È consigliato soprattutto per scatti più cupi o scattati in giornate nuvolose. Fade è un altro dei migliori filtri di Instagram per una modifica delicata ma presente. Migliora il contrasto delle foto e le rende luminose, lavorando ottimamente sul gioco di luci e profondità dell’immagine.

è un altro dei migliori filtri di Instagram per una modifica delicata ma presente. Migliora il contrasto delle foto e le rende luminose, lavorando ottimamente sul gioco di luci e profondità dell’immagine. Paris, il filtro semplice e ideale per ogni foto. Nello specifico, quando l’immagine è stata già editata al di fuori di Instagram e si cerca di solo un leggero miglioramento, il filtro Paris è la scelta migliore. Questo filtro sembra non apportare nessuna modifica evidente, ma aumenta leggermente la luce dell’immagine.

Foto luminose e brillanti: ecco quali filtri di Instagram scegliere

Quando si tratta di migliorare l’esposizione delle foto scattate in una giornata di sole, Instagram offre alcuni filtri eccezionali per rendere le immagini luminose e brillanti. Ecco una panoramica dei migliori filtri da utilizzare.

Il filtro Melbourne è perfetto per rendere le foto immediatamente luminose e brillanti. Questo filtro crea un bel gioco di chiaroscuri, mettendo in risalto oggetti o persone in primo piano. È ideale per scatti che necessitano di un tocco di luminosità in più.

Per un risultato più deciso e dal contrasto marcato è presente il filtro Lo-Fi che amplifica notevolmente la saturazione e il contrasto, rendendolo perfetto per scatti con colori vivaci. Tuttavia, è importante regolare l’intensità del filtro per evitare un eccesso di saturazione e contrasto. È possibile farlo semplicemente utilizzando l’icona sottostante e scorrendo il cursore a sinistra o a destra a seconda dell’intensità desiderata.

Zoom ed effetti Wow

Infine, ma di certo non meno importanti, i migliori filtri di Instagram che possono aiutare a migliorare una foto anche se già precedentemente editata sono Wide Angle, Simple Cool e Boost Cool

Wide Angle è un filtro interessante che non altera la luminosità, il contrasto o altri parametri, ma semplicemente ingrandisce leggermente l’immagine. Questo filtro è ideale per ottenere uno zoom deciso e istantaneo, anche se il soggetto principale potrebbe risultare leggermente alterato.

Invece, i filtri Simple Cool e Boost Cool permettono di aggiungere una leggera modifica nei colori, enfatizzando le immagini con nebbia o leggera foschia. Nello specifico, questi filtri sono perfetti per creare un effetto più definito e luminoso. Consigliati per foto già editate.

In ogni caso, vale sempre la pena provare i filtri di Instagram, poiché sono facilmente accessibili, gratuiti e ideali per trasformare e migliorare qualsiasi tipo di scatto con un solo clic. Inoltre, è possibile tornare alla foto in modalità naturale in qualsiasi momento e, se si hanno dei dubbi, basta salvare l’immagine in bozza su Instagram prima di pubblicarla per visionarla e controllarla anche in un secondo momento.