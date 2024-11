Instagram: questi nuovi filtri per i DM faciliteranno la vita ad alcuni di voi

Instagram ha recentemente introdotto una serie di novità per i creatori di contenuti, incentrate soprattutto sulla gestione e l’organizzazione dei messaggi privati (DM).

Questo aggiornamento di Instagram mira a semplificare l’interazione con il pubblico, rispondendo alle necessità espresse da chi utilizza la piattaforma in modo professionale.

Novità in DM per i creator di Instagram

Non è un segreto che Instagram, al giorno d’oggi, rappresenti un vero e proprio mezzo lavorativo per parecchi utenti, che sfruttano l’applicazione per pubblicizzare prodotti, aziende o semplicemente loro stessi. Ecco, i nuovi filtri per i messaggi privati vanno incontro proprio a questa categoria.

Gli influencer di Instagram, al pari di piccole o grandi realtà aziendali, avranno a disposizione ulteriori strumenti per filtrare le richieste di messaggio, permettendo una gestione più mirata in base a criteri specifici, come il numero di follower, la verifica dell’account, la tipologia del profilo (creator, azienda, ecc.), e molto altro. In questo modo, i creator potranno dare priorità ai DM più importanti per la loro attività sul social. Una funzione particolarmente apprezzata è la nuova cartella “Story Replies”, creata per raccogliere tutte le risposte alle storie di Instagram in un unico spazio. Quest’aggiunta permette di monitorare con più facilità le interazioni con le storie: in precedenza, queste si confondevano spesso con altre richieste in DM.

Adam Mosseri, responsabile di Instagram, ha spiegato che i nuovi filtri di Instagram sono stati pensati per evitare i creatori di contenuti si sentano sopraffatti da una mole spropositata di richieste. La gestione dei DM, spiega, è un’area in continua evoluzione e lo staff di Instagram è al lavoro per apportare ulteriori miglioramenti. Queste novità rappresentano solo l’inizio di una serie di aggiornamenti pianificati. La piattaforma ha infatti dichiarato che continuerà ad introdurre funzionalità e strumenti per supportare i creator, rendendo più efficiente e completa la loro esperienza di gestione dei messaggi privati su Instagram.