Le migliori App per sfruttare al massimo lo smartphone

Lo smartphone è uno strumento indispensabile per la vita quotidiana, che offre già molte funzionalità di base, ma per renderlo davvero utile e funzionale bisogna installare le app giuste. Esistono migliaia di app disponibili sugli store, ma quali sono le migliori? Per rendere lo smartphone sempre più potente e versatile, servono delle app che permettano di fare di tutto, dalla fotografia alla produttività, dallo svago alla salute. Tutte le app sono in grado di migliorare e sfruttare al massimo le potenzialità dello smartphone e possono dividersi per categoria a secondo dell’esigenza.

Lavoro e impegni personali: le migliori applicazioni

Per ottimizzare lo smartphone per lavorare o per gestire gli impegni personali, servono delle app che aiutino a organizzare tutte le attività, a creare e modificare documenti o sincronizzare i file come Google Drive, Microsoft Swiftkey e LastPass.

Google drive è il servizio di cloud di Google che ti offre 15 GB di spazio gratuito per salvare i file online e accedervi da qualsiasi dispositivo. Inoltre, sono presenti anche diverse app per creare e modificare documenti di testo, fogli di calcolo, presentazioni, foto, email, calendari e note.

è il servizio di cloud di Google che ti offre 15 GB di spazio gratuito per salvare i file online e accedervi da qualsiasi dispositivo. Inoltre, sono presenti anche diverse app per creare e modificare documenti di testo, fogli di calcolo, presentazioni, foto, email, calendari e note. Microsoft Swiftkey è invece la tastiera intelligente che si adatta allo stile di scrittura e offre una digitazione rapida e accurata. Swiftkey impara dalle tue abitudini e ti suggerisce le parole più probabili da usare, è anche personalizzabile con una scelta tra centinaia di lingue ed emoji.

è invece la tastiera intelligente che si adatta allo stile di scrittura e offre una digitazione rapida e accurata. Swiftkey impara dalle tue abitudini e ti suggerisce le parole più probabili da usare, è anche personalizzabile con una scelta tra centinaia di lingue ed emoji. LastPass gestisce tutte le password aiutando così a memorizzare e creare in modo sicuro tutte le credenziali di accesso a vari siti e servizi online. Con LastPass non sarà necessario ricordare ogni password diverse o usare le stesse password per più account. Inoltre, permette di generare password complesse e uniche per ogni sito, sincronizzare le password tra i dispositivi e condividere le password.

Svago e relax: le applicazioni che non possono mancare

Per rendere invece il telefono uno strumento utile per i momenti di svago o di relax, servono delle applicazioni in grado di produrre contenuti interessanti. Tra le applicazioni non può mancare Netflix il servizio di streaming più famoso al mondo che ti offre un catalogo vastissimo di film, serie TV, documentari e produzioni originali da guardare in qualsiasi momento e su qualsiasi dispositivo. Importantissimo, su Netflix è possibile anche scaricare i contenuti offline per vederli senza connessione. Oppure, Audible il servizio di audio libri più popolare al mondo con una libreria enorme di titoli da ascoltare ovunque. Dove è possibile scegliere tra diversi generi, come narrativa, saggistica, fantascienza, thriller, biografie e molto altro. Ma anche ascoltare dei podcast esclusivi, dei corsi di lingua e dei programmi radiofonici.

Per imparare qualcosa di nuovo o approfondire le conoscenze l’alleato perfetto è Duolingo l’applicazione che offre corsi gratuiti e divertenti per imparare l’inglese, lo spagnolo, il francese, il tedesco e altre lingue. E perché no, sfidando anche se stessi, con dei test, guadagnare dei punti, competere con gli altri utenti e migliorare la pronuncia.

Invece per ascoltare della buona musica non può mancare Spotify è il servizio di streaming musicale più usato al mondo che ti offre milioni di brani da ascoltare in qualsiasi momento e su qualsiasi dispositivo. Puoi anche creare le tue playlist personalizzate, scoprire nuove canzoni con le playlist curate dagli esperti o basate sui tuoi gusti, ascoltare dei podcast e della radio. YouTube Music è l’app di musica di YouTube che ti permette di ascoltare non solo i brani musicali ufficiali, ma anche le cover, i remix, i live e i video musicali. Puoi anche cercare le canzoni usando delle parole chiave o dei versi, creare le tue stazioni radio personalizzate, e scaricare i contenuti offline SoundCloud è l’app di musica indipendente che ti permette di ascoltare le canzoni create da artisti emergenti o sconosciuti. Puoi anche caricare le tue creazioni musicali, interagire con gli altri utenti, seguire i tuoi artisti preferiti e scoprire nuove tendenze musicali.

Le applicazioni per viaggi e fotografie

Per i viaggi o le informazioni relative alle condizioni meteorologiche o ad esempio informazioni sul traffico, non possono mancare applicazioni come Waze, Google Maps o 1weather. Waze permette una navigazione basata sulla comunità che fornisce indicazioni stradali in tempo reale, tenendo conto del traffico, degli incidenti, dei controlli di polizia, dei prezzi del carburante e di altri fattori che possono influenzare il tuo viaggio.

Google Maps è l’app di navigazione più popolare al mondo permette di esplorare qualsiasi luogo con mappe dettagliate e immagini satellitari. È possibile anche cercare ristoranti, hotel, attrazioni turistiche, negozi e altri servizi nelle vicinanze, inserire un segno posto e cercare un luogo e scoprire tutte le possibilità per raggiungere un luogo.

Per quanto riguarda il meteo, 1Weather è l’app ideale per conoscere tutte le informazioni sulle previsioni meteo, il radar meteorologico, le statistiche sul clima e tanti altri dati interessanti. Ricevendo anche delle notifiche sulle condizioni meteorologiche e scoprire le news sul meteo che appaiono all’interno dell’app.

Sicuramente per gli amanti dei viaggi, ma non solo, e per chi ama scattare foto o modificare le immagini, servono delle app che ti offrano una qualità professionale, una varietà di effetti e filtri, e una facilità d’uso, come Obscura 3 è una camera app che offre un controllo manuale su tutti gli aspetti della fotografia, come l’esposizione, la messa a fuoco, il bilanciamento del bianco e il formato. VSCO l’app di editing che permette di trasformare le foto con effetti e filtri ispirati alle pellicole analogiche. E Google Photos l’app di backup che salva e organizza le foto online in modo sicuro e gratuito. Per accedere alle foto da qualsiasi dispositivo, cercarle per data, luogo o soggetto, creare album e collage automatici.

Cibo e benessere

Google Fit è l’app di fitness di Google che aiuta a raggiungere gli obiettivi di salute e di forma fisica. Un utile supporto per tracciare i passi, le calorie bruciate, la distanza percorsa, il tempo di attività e altri parametri utili. MyFitnessPal per controllare e monitorare la propria dieta, Headspace per la meditazione di meditazione che il rilassamento, insegna a gestire lo stress e l’ansia, a migliorare la tua concentrazione e a dormire meglio. Sempre rimanendo attenti alla linea e alla salute, l’applicazione Too Good To Go: no allo spreco, che permette di salvare il cibo evitando così sprechi e permettendo anche di mangiare a un prezzo molto contenuto, un’idea che unisce l’utile al dilettevole. Infine, per controllare la qualità e gli ingredienti di tutti i prodotti non può mancare sullo smartphone Yuka.L’applicazione permette in modo intuitivo di scoprire la qualità di un prodotto, basterà scansionare qualsiasi articolo alimentare o cosmetico attraverso l’applicazione e Yuka sarà in grado di analizzare la qualità, l’impatto sulla saluta e i componenti del prodotto.

Chat e chiamate: le App migliori

Infine, la comunicazione, anche in questo caso, lo smartphone permette di rimanere in contatto attraverso diverse applicazioni, le più famose Whatsapp, Telegram, Gmail. Queste app offrano diverse modalità di comunicazione, come la chat, la chiamata vocale o video. Nello specifico, WhatsApp è l’app di messaggistica più usata al mondo permette di scambiare messaggi di testo, audio, immagini e video con i tuoi contatti. Telegram è l’applicazione veloce e sicura che permette di creare chat, comunicare con i chatbot e generare chat segrete. Gmail è l’app di email di Google che offre un servizio affidabile, veloce e sicuro per gestire la posta elettronica ovunque. È anche possibile sincronizzare più account email, organizzare le email in categorie ed etichette, usare la funzione di risposta rapida o intelligente, integrare il calendario e i contatti Google, e bloccare lo spam.