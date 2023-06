Il meteo è una delle informazioni più ricercata sugli smartphone e tablet dagli utenti, sia per organizzare le proprie attività quotidiane che per pianificare viaggi e vacanze. Il meteo è integrato nel proprio dispositivo, ma si possono scaricare ulteriori app meteo disponibili sugli Store come Google Play e App Store. Per non avere più sorprese si possono scaricare le migliori app del meteo, ma quali sono queste applicazioni? Ecco le app meteo con le informazioni più esatte e affidabili, e alcune anche personalizzabili.

Entrando sullo store di un dispositivo e digitando “Meteo” sul motore di ricerca, si nota subito che le app presenti sono molteplici. Per essere preparati e pronti alla scelta più corretta è importante conoscere le app migliori, nel dettaglio in questo articolo analizzeremo sette applicazioni meteo disponibili sia per Android che iOS. Ecco le migliori app Meteo con le informazioni più esatte:

AccuWeather;

Il Meteo;

Yahoo Meteo;

Windy.app;

Meteo Aeronautica;

3B meteo;

Meteo e Radar.

Le funzioni delle migliori app Meteo

Tutte le app Meteo sono scaricabile nello store del proprio dispositivo, basta digitare il nome dell’app, procedere con l’istallazione e avviare. Le applicazioni Meteo valide sono diverse, ognuna con le sue caratteristiche, per capire quella più adatta per le proprie esigenze è importante provarle e paragonarne le funzionalità. Ma cerchiamo di capire più da vicino le funzionalità e i vantaggi di tutte le app meteo sopra elencate.

AccuWeather il supporto per l’allergia

AccuWeather è una delle app meteo più famose e complete tra quelle disponibili negli store, oltre a essere una delle più precise in assoluto. L’app presenta una schermata principale con le informazioni sul meteo della giornata e della settimana, in base alla località individuata tramite il GPS o impostata manualmente. Inoltre, AccuWeather, invia una notifica, in caso di consenso, in tempo reale nel caso di maltempo.

AccuWeather mostra la probabilità di pioggia o neve dei prossimi 120 minuti, con una precisione al minuto e a livello di strada. Un’altra funzione molto interessante è la “situazione allergie”, presente nella pagina principale. L’informazione si trova in fondo alla pagina, con una lista che comunica il livello di polline nell’aria e il rischio di allergie per i vari tipi di piante. Ad esempio, polline di albero, spore, polline nell’erba o ancora polvere e forfora degli animali. Con la possibilità di proseguire con la visione settimanale, attraverso il grafico delle componenti allergiche.

L’app è scaricabile gratuitamente, cercando negli store del proprio dispositivo “Previsioni meteo: AccuWeather”, sono presente dei banner pubblicitari che possono aprirsi a tutto schermo.

Il meteo e le informazioni in tempo reale sul bollettino neve

Il Meteo, una app molto popolare anch’essa disponibile per Android e iOS, scaricabile attraverso lo store. L’app presenta una schermata principale con le informazioni sul meteo della giornata e della settimana, in base alla località individuata tramite il GPS o impostata manualmente. Tra le funzioni del Meteo è presente quella che mostra le immagini satellitari con un’animazione grafica reale, mostra le precipitazioni in corso e dove si prevede che queste si sposteranno nell’arco di 90 minuti. Sono presente poi delle immagini in diretta delle webcam della località selezionata. Nella schermata principale si trovano anche le notizie sulla qualità dell’aria. Inoltre, attraverso il menu, l’icona delle tre linee verticale, è possibile muoversi con pochi click tra tutte le funzioni. Nella lista si trovano le previsioni in Italia, il confronto delle località, radar meteo e la qualità dell’aria e l’opzione montagna. Quest’ultima permette di ottenere un bollettino neve, la temperatura dell’aria, la forza del vento e il rischio valanghe per le località montane.

L’app è gratuita ma presenta banner pubblicitari che a volte si aprono a tutto schermo, per togliere le pubblicità è necessario sottoscrivere un abbonamento a pagamento.

Yahoo Meteo situazione meteo in tempo reale

Proseguendo con l’app Yahoo Meteo un’altra app Meteo molto Intuitiva. L’app permette di rimanere sempre aggiornati sulla situazione meteo in tempo reale, nella schermata principale sono presenti le informazioni sul meteo della giornata e della settimana. Inoltre, dando in consenso per le notifiche è possibile ricevere ogni mattina aggiornamenti sul meteo della giornata. L’app risulta elegante e completa, nella schermata principale si possono visualizzare diverse funzioni scorrendo con il touch la pagina. È presente la qualità dell’aria, il livello di pollini e anche i dettagli sulle condizioni meteo attuali; come la temperatura percepita, l’umidità relativa, la pressione atmosferica, la visibilità e l’indice UV.

Windy.app completa e personalizzabile

Windy.app è gratis per 7 giorni poi sarà necessario iscrivere un abbonamento a pagamento a secondo dell’esigenza. Un’app completa tra le sue funzioni il tempo marino, che permette di visualizzare le altezze e i tempi delle maree, così da ottenere le previsioni delle onde orarie. Una app completamente personalizzabile secondo le proprie esigenze, infatti, è possibile aggiungere le proprie attività per rendere le previsioni personalizzate, ad esempio “Pesca, Folling, Jogging”. Infine, personalizzabile ulteriormente aggiungendo le priorità che si cercano in un app meteo, dal menu è possibile scegliere tra diverse opzioni ad esempio: “previsioni sempre aggiornate” “Massimizzazione della precisione delle previsioni” “Trovare le condizioni ideali per i prossimi 10 giorni”.

Meteo Aeronautica: l’app ufficiale dell’Aeronautica Militare

L’applicazione Meteo Aeronautica è affidabile e completa e permette di consultare le previsioni orarie fino a cinque giorni per tutto il territorio nazionale, nella pagina iniziale è infatti presente l’elenco delle previsioni. È possibile visualizzare le ultime immagini da satellite. Inoltre, cliccando il punto esclamativo, in basso nella prima schermata, dell’app si riceveranno le segnalazioni suoi fenomeni intensi. Tra le altre funzioni si ha la possibilità di esplorare tra video e podcast.

3B Meteo e Meteo & Radar il meteo a portata di mano

3B Meteo è l’app che ti permette di avere il meteo a portata di mano, perché semplice ma completo. Avviando l’App per la prima volta è possibile anche personalizzarne le icone del sole, delle nuvole e della pioggia, scegliendo quelle che si preferiscono. Inoltre, nella prima schermata dell’app è possibile, oltre osservare il meteo, attivare le notifiche per gli aggiornamenti come “gli avvisi grandine”. Scorrendo in basso nell’app si trovano tutte le informazioni utili, tra queste anche ultime news sul meteo, procedendo poi anche alle ultime news sul luogo localizzato. Sempre scorrendo sull’app è presente la qualità dell’aria, le temperature settimanali e precipitazioni settimanali. L’app si può scaricare gratuitamente, ma sono presenti delle funzioni a pagamento.

Infine, Meteo & Radar, l’applicazione per Android e iOS che ti permette di consultare le previsioni a breve e lungo termine, le mappe radar e satellitari, le allerte meteo e molto altro ancora. Con Meteo & Radar potrai monitorare in tempo reale o fino a 4 giorni le precipitazioni, i fulmini, i temporali e le zone di bel tempo in tutto il mondo, grazie al radar interattivo con animazione. L’app è personalizzabile inserendo i luoghi preferiti, scegliere tra diversi widget per la prima pagina e ricevere notifiche sulle condizioni meteo della zona selezionata. Nella schermata principale sarà sufficiente scorrere per trovare tutte le funzioni più utili. Oltre il meteo è presente la tendenza meteo, l’immagine della località selezionata, gli astri, l’indice Uv, il livello del polline e la qualità dell’aria. L’applicazione Meteo & Radar si può scaricare gratuitamente, ma sono presenti delle pubblicità, per eliminarle bisogna sottoscrivere un abbonamento a pagamento.