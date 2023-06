L’inglese è la lingua più richiesta in sede di colloquio di lavoro, non a caso, è la lingua più parlata al mondo. Parlare l’inglese non è solo strettamente collegato al lavoro o allo studio, ma è anche un elemento che arricchisce il proprio bagaglio culturale, oltre a essere un attimo aiuto per comunicare nei viaggi e negli spostamenti fuori dall’Italia. Nulla da obiettare, conoscere l’inglese è molto importante! Permette di accedere a diverse opportunità personali e professionali.

Ma per parlare l’inglese bisogna studiare e non sempre è facile trovare il tempo e il modo di farlo. La tecnologia può essere l’alleato giusto, per imparare l’inglese in modo veloce e divertente, grazie agli smartphone sempre a portata di mano. Per farlo esistono anche delle app per imparare l’inglese che possono aiutare chiunque a migliorare le competenze, sfruttando smartphone, tablet e PC.

Le migliori app per imparare l’inglese velocemente

Le applicazioni che permettono di apprendere l’inglese in maniera semplice e veloce sono pensate per adattarsi ai ritmi, ai livelli e agli obiettivi dell’utente. Infatti, queste applicazioni, dopo aver ricevuto i dati necessari, generano delle lezioni interattive, esercizi personalizzati, giochi divertenti e feedback immediati, rendendo l’apprendimento più efficace e piacevole. Ma ecco quali sono le app migliori per imparare l’inglese velocemente, da scaricare gratuitamente da Play Store o da App Store.

Babbel: l’app professionale per imparare l’inglese

Babbel è una delle app più complete e professionali per imparare una lingua straniera, tra cui l’inglese. Babbel offre lezioni strutturate in base al livello e agli obiettivi prefissati. Il metodo di lavoro di Babbel si basa su una copertura completa di tutte le abilità linguistiche: ascolto, lettura, scrittura e conversazione. Per avere un confronto professionale, inoltre, mette a disposizione la possibilità di ricevere feedback e correzioni dalle persone madrelingua che fanno parte della community di Babbel, per migliorare la grammatica e la pronuncia.

Sappiamo benissimo che quando si tratta di studio è difficile trovare il tempo e il modo, su Babbel si ha però la possibilità di scaricare le lezioni offline, per poter studiare anche senza connessione. Può sembrare banale, ma permette invece di avere a disposizione tutto il necessario, per studiare in momenti di pausa senza internet, e altre distrazioni. Non è presente solo l’inglese, ci sono altre 14 lingue tra cui scegliere, l’app è gratuita e disponibile per Android e iOS, ma anche PC o tablet.

Duolingo: l’app regina per imparare l’inglese

Parlando di applicazione per imparare l’inglese non si può non menzionare Duolingo, tra le app più apprezzate e utilizzate per imparare una lingua straniera, tra cui l’inglese. Duolingo si basa sull’insegnamento attraverso lezioni brevi che utilizzano giochi ed esercizi di vario genere, permettendo anche di personalizzare il piano di studio, grazie all’inserimento dei propri dati, come il livello, gli obiettivi e il tempo da dedicare alle lezioni.

Le esercitazioni spronano a mettersi in gioco, inserire la risposta giusta farà guadagnare punti e avanzare di livello. Durante queste attività è presente oltre la forma scritta, anche quella orale, infatti, ogni qualvolta ci sarà un nuovo esercizio in automatica è riprodotta la pronuncia della parola o della frase, in inglese dell’esercizio. Per mettersi alla prova poi, Duolingo offre anche la possibilità di sfidare altri utenti o di accedere a club di apprendimento per trovare la giusta motivazione per lo studio. Non è presente solo l’inglese, Duolingo permette di scegliere tra lingue diverse e di accedere ai contenuti da diversi dispositivi, PC smartphone, tablet, sia Android che iOS.

Busuu: lezioni di inglese personalizzate

Con Busuu basteranno 10 minuti al giorno per imparare l’inglese, ricevere feedback e fare dei veri e propri progressi. Un’app per imparare l’inglese completa e professionale, offre lezioni strutturare e personalizzate, valutando il livello, il tempo e gli obiettivi di ogni utente. La piattaforma si basa su uno studio reale, per imparare le lingue concretamente.

Ogni lezione mira a sviluppare la capacità di interagire nel mondo reale. Questo, infatti, è il fulcro dell’app, non promette di insegnare l’inglese con frasi ormai obsolete, ma promette di preparare l’utente alla comunicazione nella vita quotidiana. Il tutto è possibile, per i contenuti aggiornati di continuo. Inoltre, sono presenti anche dei flashcard video con persone reali e utili approfondimenti culturali. Tutto ciò permette, comodamente da remoto, di preparare o consolidare le conoscenze di una lingua straniera attraverso la pratica, con lezione che affrontano e uniscono conversazione, ascolto, lettura e scrittura. Busuu ti permette di scegliere tra 14 lingue diverse e di accedere da diversi dispositivi. Infatti, Busuu è un’app gratuita, disponibile per Android e iOS.

Memrise: ecco come memorizzare i vocaboli di una lingua straniera

Memrise utilizza un approccio di memorizzazione, infatti, si basa sull’uso di schede di vocabolario per memorizzare le parole e le frasi più utili nella lingua scelta, come l’inglese, usando immagini, audio e mnemoniche. Memrise offre anche la possibilità di ascoltare dialoghi reali registrati da madrelingua, per imparare la lingua parlata in modo autentico. Per poi partecipare a sfide e classifiche con altri utenti, per rendere l’apprendimento più stimolante e divertente. Basterà scegliere la lingua straniera da imparare e accedere sul proprio account, imparando così una lingua in modo semplice e piacevole. L’applicazione è scaricabile sugli store sia Android che iOS, ma presente anche su browser per PC o tablet.

EF Hello impara l’inglese con l’AI

EF Hello è un’applicazione sviluppata da EF Education First, leader mondiale nell’insegnamento delle lingue, che offre contenuti guidati, allenamento ed esercizi personalizzati. Con EF Hello, puoi imparare l’inglese attraverso la conversazione con un insegnante basato sull’intelligenza artificiale.

Un nuovo approccio in grado di seguire lo studente, passo dopo passo spiegando i concetti grammaticali, il vocabolario e le espressioni più utili in inglese. Inoltre, è possibile scegliere tra una vasta gamma di corsi disponibili in EF Hello, che coprono vari argomenti e livelli, da quelli per principianti a quelli per avanzati. Ma non solo, l’app permette anche di migliorare la pronuncia con l’aiuto di una tecnologia di riconoscimento vocale che corregge e dà feedback immediati. EF Hello è un’app gratuita e disponibile per Android e iOS. Precisando, che è presente anche un abbonamento a pagamento per implementare tutte le funzioni, senza limiti.