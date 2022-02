Iliad, non molto tempo fa, ha debuttato sul mercato con la sua prima offerta per la Fibra. Si tratta di una promozione davvero allettante che si propone in un pacchetto tutto illimitato a soli 15,99 euro al mese, solo per chi ha un'offerta mobile attiva, altrimenti 23,99 euro al mese.

Ad alcuni utenti potrebbe non piacere questa formula di risparmio legata a una fidelizzazione anche su mobile. Tuttavia il problema principale non è questo, ma la diffusione della rete che, per ora, non è ancora capillare, vedendo infatti diverse zone scoperte.

Scopriamo quindi quali sono le migliori alternative alla Fibra di Iliad che, comunque, permettono di risparmiare qualche soldo in più al mese, anche se non ai livelli dell'operatore telefonico francese.

Iliad: le migliori alternative alla sua offerta per la Fibra

Se non puoi o non vuoi attivare l'attuale offerta di Iliad per la Fibra, esistono delle alternative che garantiscono un certo risparmio. Ovviamente non arrivano alla proposta di prezzo attivabile con il quarto operatore telefonico in Italia, ma comunque si avvicinano abbastanza. Chi più e chi meno, tutti i provider per la rete fissa stanno lanciando nuove promozioni aggressive per resistere alla concorrenza.

La prima alternativa interessante alla Fibra di Iliad è Fastweb che, insieme a WindTre, è risultato il migliore operatore di rete fissa in Italia, secondo i dati nPerf. Questi due operatori telefonici sono quindi sinonimo di velocità e prestazioni proponendosi sul mercato con offerte davvero interessanti ed economiche.

Stiamo parlando della promo Fastweb Casa in abbinata con Eni Gas e Luce. Grazie a questa soluzione potrai accedere a una serie di sconti davvero interessanti che ti permettono di risparmiare fino a 144 euro in due anni sul canone, a seconda che tu voglia unire una soluzione con Eni solo Luce, solo Gas o tutte e due. La proposta più economica porta il canone della Fibra a soli 18,95 euro al mese, per 24 mesi.

Il prezzo è molto vicino all'offerta di Iliad per la Fibra, solo che non sarete obbligati a sottoscrivere un contratto mobile con Fastweb per avere questo prezzo e la diffusione della sua rete è molto più estesa.

La seconda alternativa interessante alla Fibra di Iliad è WindTre Super Fibra che a soli 19,99 euro al mese offre internet illimitato e tutta la velocità dell'operatore arancione. L'offerta risale a dicembre 2021, ma tutti possono ancora attivarla entro il 21 marzo 2022.