WindTre e Fastweb in testa nel Barometro nPerf 2021 rete fissa

Le migliori prestazioni di internet fisso nel 2021 se le sono aggiudicate WindTre e Fastweb. Ad aver decretato questi due operatori come vincitori in un confronto serrato con TIM, Vodafone e Tiscali, sono i dati registrati dagli speed test di nPerf. L'applicazione software che fornisce il test della larghezza di banda di rete ha da poco pubblicato il “Barometro delle connessioni fisse Internet in Italia“. Vediamo insieme i risultati più salienti della sfida tra questi cinque operatori telefonici e la loro rete fissa.

WindTre e Fastweb vincono la media di velocità

Dai dati registrati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021, relativi agli speed test effettuati dai clienti WindTre, Fastweb, TIM, Vodafone e Tiscali, non ci sono dubbi. I primi due operatori della lista hanno dimostrato di fornire in media le migliori prestazioni di internet fisso:

WindTre – si legge nel report – si distingue ancora nel 2021 con la migliore velocità di download (126 Mb/s, cioè +56% in un anno!), anche se Tiscali e Fastweb rimangono molto vicini, con più di 120 Mb/s ciascuno. Tiscali ha la migliore velocità media di upload (59 Mb/s), seguita da Fastweb, che supera i 52 Mb/s e aumenta così la sua distanza da WindTre, terza su questa misura. I due vincitori del nostro barometro hanno anche offerto le migliori latenze medie dell'anno, a livelli vicini ai 27 ms (solo 0,17 ms di differenza, a favore di WindTre).

TIM, invece ha registrato una velocità in download di 78 Mb/s e in upload di 52 Mb/s, mentre Vodafone in download di 95 Mb/s e in upload 42 Mb/s. Vodafone non è riuscita a uguagliare i risultati che l'hanno incoronata miglior operatore telefonico mobile. TIM invece mantiene il suo primato per la Fibra FTTH con i suoi 355 Mb/s in download. In sintesi il rapporto si conclude così:

La situazione al vertice del podio si sta stringendo: Fastweb e WindTre hanno mostrato le migliori evoluzioni annuali sui tre indicatori principali, e mostrano livelli di performance simili. Fastweb, che non ha ottenuto una vittoria in solitaria su nessun indicatore, riesce a mantenere un certo divario con WindTre, anche se più piccolo nel 2021. Tuttavia, questo restringimento del divario permette a WindTre di raggiungerla finalmente sul gradino più alto della classifica nPerf: infatti, se WindTre avesse offerto, tutte le tecnologie messe insieme, una velocità di upload aumentata solo di qualche Mb/s, la situazione avrebbe potuto essere ben diversa!

Quest'anno sembra sarà decisivo e foriero di interessanti cambiamenti. Ma, ovviamente, dovremo pazientare fino al prossimo febbraio 2023 per conoscere tutti i dati registrati da nPerf quest'anno e così scoprire il migliore operatore di rete fissa in Italia.