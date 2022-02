Iliad: come pagare di meno la Fibra anche se non siete clienti mobile

Come sapete, qualche settimana fa Iliad ha fatto il suo debutto con la nuova offerta di Fibra Ottica per la rete fissa di casa. Ha fatto molto discutere la sua promo che si propone in due varianti di prezzo che non corrispondono ai contenuti inclusi. Infatti, il primo prezzo per convenienza, di 15,99 euro al mese, è riservato solo ai clienti mobile. Per tutti gli altri, invece, il prezzo è di 23,99 euro al mese. Ovviamente, vista la concorrenza, nemmeno quest'ultimo è poi così tanto male, ma perché non risparmiare qualche euro?

Nessuno ve lo ha ancora detto, ma è possibile sottoscrivere l'offerta Iliad per la Fibra Ottica più vantaggiosa senza dover per forza diventare cliente mobile e cambiare il vostro attuale operatore. Come? Vediamolo insieme in questo articolo.

Iliad: come sottoscrivere l'offerta della Fibra al miglior prezzo senza cambiare operatore mobile

Quindi, come hai potuto capire, non è impossibile sottoscrivere l'offerta di Iliad per la Fibra al miglior prezzo senza cambiare operatore. Ci sono alcuni escamotage, ovviamente legali, per poterlo fare e così risparmiare anche sulla rete fissa di casa.

Per prima cosa andate sulla pagina ufficiale di Iliad e selezionate l'offerta mobile più economica disponibile, si chiama Voce. Questo bundle costa solo 4,99 euro al mese e offre minuti e SMS illimitati con soli 40 Megabyte di traffico dati.

Scegliere questa offerta vi permetterà di pagare la Fibra di Iliad solo 20,98 euro al mese, con un risparmio annuo di ben 36,12 euro rispetto al prezzo pieno. La SIM mobile potreste utilizzarla per l'allarme di casa, oppure lasciarla a un vostro parente che potrebbe essere interessato ad avere inclusi solo le telefonate e gli SMS. Così potreste anche farvi rimborsare mensilmente e tornare a pagare 15,99 euro al mese l'offerta della Fibra.

Un altro modo è attivare una nuova SIM mobile da utilizzare come router solo dati per i vostri viaggi o da inserire in un tablet. Risparmierete così 1 euro al mese, per un totale di 12 euro all'anno, ma avrete accesso a 40 Giga di traffico dati in mobilità.

Per attivare Giga 40, l'offerta nascosta di Iliad, dovrete raggiungere questo link diretto. Il bundle vi offre minuti e SMS illimitati con 40 Giga di traffico dati sotto copertura 4G e 4G+ a soli 6,99 euro al mese.

In questo modo pagherete per l'offerta della Fibra e per questa SIM un totale di 22,98 euro euro al mese. Nondimeno avrete a disposizione 40 Giga di traffico dati da sfruttare in mobilità.