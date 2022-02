Fastweb: con Eni Gas e Luce risparmi fino a 144 euro

Fastweb ha realizzato un pacchetto promo davvero interessante che permette di risparmiare fino a 144 euro in due anni sulla fattura della Fibra ultraveloce. In pratica, per risparmiare devi abbinare all'offerta Fastweb Casa una delle proposte di Eni con la soluzione Eni Gas e Luce, solo Gas o solo Luce a seconda delle tue necessità. Il risparmio è assicurato e avrai chiamate illimitate, Giga illimitati alla massima velocità e l'offerta di energia più conveniente di sempre. Inoltre Internet Box e attivazione sono inclusi. Hai tempo fino all'8 febbraio per approfittare di questa incredibile promozione.

Fastweb Casa + Eni Gas e Luce

Fastweb Casa + Eni Gas e Luce è la scelta vincente per chi vuole risparmiare affrontando in maniera intelligente il caro vita sui beni primari. Scopriamo quindi le tre soluzioni disponibili.

La prima soluzione, e anche la più completa, è l'offerta Fastweb Casa unita a Eni Luce e Gas. Grazie a questa combo puoi risparmiare 6 euro al mese per 24 mesi. Quindi, con la promo internet + energia, da 28,95 euro il costo si abbassa a 25,95 euro al mese. Aggiungendo lo sconto dell'operatore di 1 euro unito allo sconto gas e luce di 6 euro il canone mensile diventa di 18,95 euro al mese per 24 mesi, poi 25,95 euro al mese. Risparmierai 144 euro in due anni.

La seconda soluzione invece permette di abbinare all'offerta Fastweb Casa o solo la tariffa Eni Luce o solo Eni Gas se non avete bisogno di tutte e due le forniture, ma solo di una. In questo caso puoi risparmiare fino a 3 euro al mese per 24 mesi. Quindi, con la promo internet + energia abbatterai i costi in partenza passando da 28,95 euro a 25,95 euro al mese. Grazie allo sconto dell'operatore di 1 euro e con lo sconto solo gas o solo luce, a seconda delle tue esigenze, abbatterai il prezzo di altri 6 euro. In questo modo il canone mensile diventa di 21,95 euro al mese per 24 mesi, poi 29,95 euro al mese. Risparmierai 72 euro in due anni.

Contenuto dell'offerta

Tutte e tre le soluzioni selezionabili variano solo per il prezzo, ma non per il contenuto. La tariffa di luce e gas o solo luce o solo gas di Eni sarà calcolata a parte a seconda del consumo. Fastweb Casa nel suo bundle include:

internet illimitato con Fibra ultraveloce;

con Fibra ultraveloce; chiamate illimitate verso tutti i numeri di rete fissa e mobile nazionale;

verso tutti i numeri di rete fissa e mobile nazionale; corsi Fastweb Digital Academy;

attivazione della linea;

internet Box NeXXt;

WOW Space incluso online.

Per quanto riguarda il bundle offerto da Eni Gas e Luce abbiamo: