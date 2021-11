Miglior idropulsore e spazzolino elettrico del 2021 in gran sconto

Il miglior idropulsore e il miglior spazzolino elettrico del 2021, con nessun rivale quanto ad equilibrio fra qualità e prezzo, te li offre Oclean in gran sconto. Si tratta di una promozione a tempo limitatissimo, resa disponibile sul sito ufficiale del brand in occasione del Singles' Day.

Grazie alla promo, puoi avere accesso a sconti importanti su modelli di punta come gli spazzolini elettrici smart Oclean X e X Pro Pro, l'idropulsore W10 e l'utilissimo sterilizzatore UVC Oclean S1. In tutti i casi, potrai ottenere importanti riduzioni di prezzo in due modi: applicando un codice sconto specifico (segnalato per ogni prodotto) oppure ottenendo un buono da 5$ iscrivendoti (gratis) all'Oclean Club. A fine articolo trovi tutte le istruzioni. Ricorda: le promozioni resteranno attive fino all'11 novembre, salvo esaurimento anticipato delle scorte.

Idropulsore e spazzolino elettrico: i migliori del 2021 ora in promozione

Dal catalogo Oclean ho deciso di selezionare i prodotti che, a questo prezzo, sono decisamente imperdibili.

Oclean X: spazzolino elettrico con display touch

Non un classico strumento per lavare i denti, ma un portento con motore che garantisce 40000 rotazioni al minuto. Il display touch a colori è uno dei suoi principali punti di forza, ma non è l'unico: puoi contare su una personalizzazione impressionante. Infatti, hai modo di scegliere fra 32 livelli di intensità, 4 modalità di pulizia e 20 schemi di lavaggio già preimpostati. Parametri che puoi gestire al meglio direttamente dal display touch. Non mancano setole di prestigio, progettate in 3D, e un sensore che rileva fino a 8 “blind zone" ovvero zone dove spesso non si arriva a completare il lavaggio dei denti.

Questo gioiellino non manca di avere ottima autonomia energetica: la batteria dura fino a 30 giorni e hai due possibilità di ricarica. Infatti, puoi scegliere lo stand a muro oppure il supporto da appoggiare su un mobile.

Con la promozione del momento, risparmi un sacco sull'edizione che prevede 4 testine di ricambio in omaggio. Lo porti a casa a 39,99€ invece di 88,95€. Basta metterlo nel carrello e – prima di completare l'ordine – applicare il codice “OCX11". Le spedizioni sono assolutamente gratuite.

Oclean X Pro: spazzolino elettrico smart

L'evoluzione del modello che ti ho appena raccontato è il modello Pro dotato di motore da 42000 giri al minuto e – naturalmente – display LCD a colori, dotato di touch screen. Anche in questo caso, non manca la possibilità di scegliere fra 32 livelli di intensità e tre modalità di lavaggio. In ogni caso, potrai fare affidamento su speciali setole Dupont pronte a prendersi cura di tuoi denti.

Non manca anche in questo caso il riconoscimento delle “blind zone", zone dove solitamente non si arriva facilmente a effettuare il lavaggio con lo spazzolino. Ogni parametro o impostazione puoi gestirlo attraverso l'applicazione per smartphone dopo aver effettuato la connessione tramite Bluetooth.

La batteria dura fino a 30 giorni e la cosa interessante è che c'è la ricarica rapida magnetica, con un dispositivo a muro che fa anche da supporto.

Applicando il codice “OC11", dopo aver messo X Pro nel carrello, ottieni uno sconto super ghiotto e porti a casa il dispositivo a 53,55€ invece di 88,95€.

Oclean W10: un idropulsore impressionante

Con un idropulsore puoi coccolare i tuoi denti, aumentando esponenzialmente il livello di igiene orale grazie ai getti di acqua. Il modello W10 ha un getto da 0,6 millimetri e ti garantisce fino a 1400 impulsi al minuto.

Super completo, non manca di avere un timer per il controllo, 5 modalità d'uso e 4 ugelli intercambiabili. Oltre a questo, questo gioiellino ha un design spettacolare, che lo rende punico: il serbatoio da 200 ml è impreziosito da un cinturino in silicone bellissimo, oltre che utile.

Applicando anche in questo caso il codice “OC11", lo porti a casa a 48,55€ invece di 70,95€. Mettilo nel carrello e – prima di pagare – applica il coupon.

Oclean S1: lo sterilizzatore UVC per spazzolini elettrici

Un dispositivo da muro, che non solo fa da stand per 5 spazzolini, ma li tiene anche puliti e igienizzati grazie alla tecnologia LED UVC. Ogni 6 ore si avvia in automatico un ciclo di pulizia di 2 minuti, che elimina traccia di batteri e impurità dalle testine.

Super semplice da installare e dotato di pratico pulsante, a questo prezzo è un vero e proprio regalo.

Mettilo nel carrello e – prima di pagare – applica il codice “OC11" per averlo a 22,55€ invece di 26,95€.

Oclean: iscriviti al Club e ricevi un buono

Come anticipato in apertura, con la promozione del momento, puoi iscriverti al Club di Oclean e ottenere immediatamente 100 punti fedeltà.

Gli stessi puoi convertirli in un buono da 5$ che puoi spendere come preferisci su un acquisto in store.