Microsoft Surface Pro 9 in offerta su Amazon: a questo prezzo va preso subito

Il Microsoft Surface Pro 9 è in offerta su Amazon al prezzo speciale di 1.099,99€, rispetto al prezzo originale di 1.329,00€, con uno sconto del 17%. Questa offerta rende il Surface Pro 9 una scelta eccellente per professionisti, creativi e studenti che cercano un dispositivo che possa tenere il passo con il loro stile di vita dinamico e esigente.

Alimentato dall’ultima generazione di processori Intel Core i5 di 12ª generazione e arricchito dalla potenza grafica di Intel Iris Xe, il Surface Pro 9 rappresenta un notevole passo avanti rispetto alle generazioni precedenti. Questa combinazione non solo migliora significativamente l’efficienza e la velocità in applicazioni di produttività, giochi e streaming, ma garantisce anche un’esperienza utente fluida e reattiva.

Con fino a 15,5 ore di autonomia, il Surface Pro 9 ti accompagna per tutta la giornata senza necessità di ricarica, liberandoti dalle preoccupazioni di restare senza energia nei momenti più critici. Il sostegno integrato e regolabile aggiunge un ulteriore livello di comodità, permettendoti di adattare il dispositivo a qualsiasi ambiente di lavoro o di svago, dal tavolo alla cucina, fino alla scrivania dell’ufficio.

Il touchscreen PixelSense da 13 pollici, progettato per l’uso con la penna digitale e ottimizzato per Windows 11, offre un’esperienza interattiva senza precedenti. Che tu stia navigando, creando contenuti artistici o prendendo appunti, lo schermo risponde con precisione e immediatezza ad ogni tuo gesto. Anche se la Tastiera Signature per Surface Pro e la Surface Slim Pen 2 sono vendute separatamente, il loro integrazione nel design di Surface Pro 9 amplifica ulteriormente le capacità di questo dispositivo eccezionale.

Per tutti questi motivi, ti consigliamo vivamente di non farti scappare questa offerta e di acquistare subito il Surface Pro 9 risparmiando. Se lo desideri, al momento del checkout potrai dividere l’importo in più rate rendendo questa offerta ancora più comoda e accessibile!