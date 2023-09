Microsoft Surface Pro 9 con 443 euro di SCONTO su Amazon

Microsoft Surface Pro 9 è il convertibile per eccellenza: grazie alla sua versatilità può essere un laptop o un tablet molto potente adatto a numerose situazioni, che si tratti di studio, lavoro o intrattenimento. E oggi su Amazon puoi averlo con uno sconto di 443 euro.

Microsoft Surface Pro 9 in offerta su Amazon

Il Microsoft Surface Pro 9 è alimentato dal processore Intel Core di 12a generazione, che offre prestazioni eccezionali e grafica Intel Iris Xe per un’esperienza di gioco, produttività e streaming senza rivali. Preparati a sperimentare una potenza di calcolo superiore e una maggiore velocità nelle attività quotidiane.

Dimentica le preoccupazioni riguardo alla durata della batteria. Questo Surface Pro offre un’incredibile autonomia di fino a 15,5 ore, garantendoti una giornata intera di lavoro e svago senza dover cercare una presa di corrente.

Surface Pro è dotata di uno schermo PixelSense touchscreen da 13 pollici edge-to-edge, progettato per lavorare in perfetta armonia con la penna digitale e il sistema operativo Windows 11. L’angolazione dello schermo può essere regolata grazie al sostegno integrato, il che la rende perfetta per prendere appunti, disegnare o semplicemente navigare in modo comodo.

Il Microsoft Surface Pro 9 è dotato di porte Thunderbolt 4, che offrono connettività avanzata e versatilità. Puoi collegare dispositivi esterni, schermi multipli e accessori con facilità, trasformando il tuo Surface Pro in una vera stazione di lavoro.

Questa è un’opportunità unica per possedere un Microsoft Surface Pro 9 ad un prezzo straordinariamente conveniente. Approfittando dello sconto risparmierai 443 euro con la possibilità di dilazionare il pagamento a rate. Non farti sfuggire questa offerta eccezionale e metti le mani su uno dei convertibili più potenti e versatili sul mercato.

