Microsoft Surface Pro 8 LTE Advanced: arriverà nel 2022

Brutte nuove per chi attendeva con impazienza il super laptop ibrido dell'OEM di Redmond; secondo quanto si evince, il Microsoft Surface Pro 8 con LTE Advanced sarà rilasciato soltanto nel 2022.

Microsoft Surface Pro 8: la variante più esclusiva è in ritardo

Un eccezionale evento Microsoft tenutosi il 22 settembre ha visto la presentazione di cinque prodotti Surface, vale a dire Surface Pro 8, Duo 2, Laptop Studio, Go 3 e Pro X. E ora, l'azienda con sede a Redmond ha rilasciato una data di uscita ufficiale per il Surface Pro 8 con LTE Advanced. Si apprende che questa meraviglia tecnologica arriverà sugli scaffali soltanto nel prossimo anno.

La variante LTE viene fornita con supporto sia per le SIM rimovibile che per le eSIM. Il 4G è gestito dal modem Qualcomm Snapdragon X20 LTE, che supporta una serie di bande.

Microsoft ha descritto il dispositivo come il “più significativo balzo in avanti dal Pro 3“. E dal punto di vista del design, questo è vero. Lo schermo ora gode di dimensioni di 13 pollici e ha ottenuto il supporto per la frequenza di aggiornamento di 120Hz abbinato a una nuova risoluzione di 2880×1920 pixel, sebbene le proporzioni siano rimaste le medesime (3:2).

Tuttavia, la riduzione delle dimensioni delle cornici significa che il terminale ha una dimensione più o meno uguale al suo predecessore, nonostante l'aumento della diagonale del pannello.

Sotto il cofano, Surface Pro 8 è alimentato dai più recenti processori Intel Tiger Lake: Intel Core i5 e Core i7 di 11a generazione. Si diceva anche che sarebbe arrivata una variante AMD, ma ciò non è avvenuto.

La configurazione della fotocamera comprende una snapper frontale da 5 MP con supporto per la registrazione di video Full HD 1080p e un'ottica con messa a fuoco automatica posteriore da 10 MP con possibilità di registrare video in 1080p HD e in 4K. L'audio è gestito da altoparlanti stereo da 2W con Dolby Atmos.

La compagnia deve ancora fornire i dettagli precisi della batteria, ma il Pro 8 sappiamo che durerà fino a 16 ore con una singola carica, molte di più rispetto alle 10 ore del Pro 7. Volendo, si può anche caricare il terminale dallo 0 all'80% in poco più di un'ora.

Il modello Wi-Fi parte da $ 1099 e ci aspettiamo che il modello LTE Advanced sia leggermente più costoso dell'iterazione standard.